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Tecnologia do varejo da construção ganha destaque na FEICON

Além de reduzir custos, a INFOX Varejo Avançado otimiza produtividade e impulsiona vendas; solução já gerencia mais de R$ 40 milhões de faturamento e cerca de 800 mil notas fiscais por mês.

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Repórter
06/04/2026 14:00

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Tecnologia do varejo da construção ganha destaque na FEICON
Tecnologia do varejo da construção ganha destaque na FEICON crédito: DINO

De acordo com levantamento do Instituto de Pesquisa Anamaco, o Brasil possui 152.960 lojas de materiais de construção. Nesse cenário, empresas do setor buscam equilibrar gestão de estoque, capital de giro, integração digital e organização de processos internos. Durante a FEICON 2026, a INFOX apresentará soluções voltadas à gestão e operação do varejo de materiais de construção.

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Em sua primeira participação no evento, a empresa levará ao público a solução INFOX Varejo Avançado, que reúne um software ERP desenvolvido para o varejo do setor e serviços de assessoria voltados ao diagnóstico de processos administrativos e operacionais. Segundo a empresa, a solução pode contribuir para a reorganização de rotinas de gestão e processos internos das lojas.

“Durante visitas a lojas do setor, observamos situações que impactam a experiência de compra do consumidor, como filas para aquisição de itens simples. Esses casos ajudam a identificar oportunidades de reorganização de processos e de utilização de tecnologia para apoiar a operação do varejo”, afirma Luís Augusto Barbieri, diretor comercial da INFOX.

De acordo com a empresa, a plataforma é utilizada para gestão de áreas como estoque, expedição, financeiro e compras. A solução também inclui funcionalidades como totens de autoatendimento para pagamento e aplicativo para acompanhamento de vendas, autorizações, pedidos e entregas. Segundo a INFOX, a plataforma também foi adaptada para atender às mudanças previstas na Reforma Tributária.

Atualmente, conforme dados da empresa, a plataforma processa mensalmente mais de R$ 40 milhões em faturamento e cerca de 800 mil notas fiscais emitidas por clientes da solução.

Tecnologia para serviços financeiros no varejo

Outra solução que será apresentada na FEICON é a INFOX Payments, plataforma voltada à gestão de serviços financeiros no varejo. A ferramenta permite a oferta de modalidades como crédito próprio, CDC digital, cartão private label, cartões de benefícios, cartões pré-pagos e gestão de frotas.

Segundo a empresa, a plataforma processa mais de 100 milhões de transações por ano e movimenta aproximadamente R$ 6 bilhões em operações anuais.

FEICON 2026

As soluções da INFOX estarão disponíveis para visitação no estande B048 durante a FEICON 2026, que acontece entre os dias 7 e 10 de abril, no São Paulo Expo, em São Paulo (SP).

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De acordo com a organização do evento, a feira deve reunir mais de mil marcas expositoras e cerca de 100 mil visitantes.



Website: https://infoxnet.com.br/

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