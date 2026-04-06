Betânia amplia linha de produtos voltados para crianças

A Betânia Kids, marca infantil da Betânia e integrante do portfólio da Alvoar Lácteos, anunciou a ampliação de sua linha de produtos voltados à alimentação infantil com foco na Hora da Merenda. A novidade inclui bebidas lácteas com multicereais, leite em pó e adição de vitaminas.

A nova linha, chamada Hora da Merenda, será disponibilizada em quatro sabores: morango, banana, farinha láctea e chocolate. Segundo a empresa, o desenvolvimento dos produtos foi baseado em pesquisa com pais e crianças, que apontou demandas relacionadas à variedade de sabores, praticidade e composição nutricional.

De acordo com Sabrina Castro, gerente de marketing da Betânia Kids, o levantamento indicou que responsáveis buscam alternativas que conciliem valor nutricional e aceitação infantil. “A pesquisa mostrou que muitas crianças apresentam rejeição diante da oferta limitada de sabores. A partir disso, desenvolvemos uma linha com diferentes combinações, incluindo leite em pó, vitaminas e multicereais”, afirma.

A formulação dos produtos foi inspirada no preparo doméstico de vitaminas, prática comum entre famílias. A linha reúne leite em pó, vitaminas A, C e D, além de minerais como cálcio e zinco, combinados a multicereais.

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Com a ampliação do portfólio, a Betânia Kids passa a oferecer novas opções para o consumo infantil no contexto da merenda, com foco em praticidade e variedade de sabores.