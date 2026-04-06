Óleo protetivo evita contaminação nos discos de freio

O serviço de manutenção do sistema de freio exige vários cuidados para garantir eficiência das peças que precisam ser trocadas devido ao desgaste natural, como é o caso de discos e tambores de freio. Pensando em praticidade na hora da instalação das peças, a Fremax aplica óleo protetivo em suas linhas de disco e tambores de freio, que protege contra oxidação e corrosão. Essa camada de óleo protetivo especial, desenvolvida para os produtos da marca, não precisa ser removida com lavagem prévia. Formulado especificamente para os discos e tambores, o óleo protege a peça, não contamina pastilhas e sapatas. Além disso, não precisa ser removido e facilita a aplicação. Na prática, a tecnologia Ready to Go reduz o tempo de instalação e aumenta a produtividade do mecânico.

Segundo o engenheiro, durante o processo produtivo as peças são totalmente submersas no óleo especial, garantindo proteção em toda a superfície. Em seguida, passam por estufas que removem o excesso, deixando apenas a quantidade necessária para a máxima proteção. “Essa tecnologia dispensa o uso de estopa ou solventes na limpeza. O produto já chega pronto para instalar”, reforça Jaison de Picoli, engenheiro de processo da Fremax.

Mesmo com essa tecnologia, ainda é comum que o reparador mantenha o hábito antigo de lavar o disco antes da instalação, muitas vezes, com solventes fortes. “Ao lavar o disco, essa proteção é retirada da peça, além de ser uma etapa a mais no serviço da instalação que não traz benefício algum e ainda pode gerar contaminações indesejadas”, comenta Jaison.

Como evitar a contaminação



A contaminação de discos e tambores pode acontecer por óleo, graxa, fluido de freio, poeira metálica e produtos de limpeza inadequados, gerando impacto direto no desempenho de frenagem. O engenheiro explica que as consequências dessa condição podem causar aumento de distância de frenagem, ruídos e vibrações, fading precoce (perda temporária de eficiência por aquecimento) e desgaste antecipado de discos, tambores, pastilhas e sapatas.

Cuidados no manuseio e instalação



A empresa reforça também os cuidados no manuseio e no armazenamento das peças para evitar contaminação e preservar o desempenho do sistema de freio. Se o disco chega pronto para aplicação, o grande ponto de atenção passa a ser o momento da montagem. As recomendações da Fremax para evitar problemas são:

evitar contato direto das mãos com a área de atrito, preferindo luvas limpas;

não apoiar o disco em superfícies sujas ou engraxadas;

manter cubos, pinças, suportes e pastilhas limpos antes da montagem;

seguir os torques corretos e o procedimento de assentamento das pastilhas.



Pequenos descuidos nessa etapa podem provocar ruídos, vibrações, perda de eficiência de frenagem, desgaste irregular e até retorno do veículo à oficina.

Armazenagem correta para preservar os discos no estoque



Outro ponto destacado pela Fremax é o armazenamento das peças. Mesmo com a proteção do Ready to Go, o ambiente em que os discos e tambores ficam até a instalação faz diferença.

A orientação é manter os produtos na embalagem original, em local seco, limpo, longe de umidade, maresia, óleos e solventes. Empilhamentos inadequados, quedas ou batidas podem danificar a peça e comprometer a montagem.

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Com a vantagem da camada de óleo protetivo, que reduz tempo, eliminando a lavagem da peça e seguindo boas práticas de manuseio e armazenamento, o reparador tem a segurança de garantir serviço de qualidade, evita retrabalho, valoriza o seu tempo e obtém ganhos em produtividade.