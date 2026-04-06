Rejuvenescimento do pescoço é foco de técnica cirúrgica
Procedimentos focados no rejuvenescimento do terço inferior da face avançaram nos últimos anos no Brasil. Em 2024, foram mais de 98 mil cirurgias realizadas no país.
compartilheSIGA
Procedimentos focados no rejuvenescimento do terço inferior da face, incluindo o pescoço, têm registrado crescimento expressivo nos últimos anos. Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS-2024), apenas no Brasil foram realizadas mais de 98 mil cirurgias específicas de pescoço em 2024.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Para a cirurgiã plástica June Favarin, da Clínica Belvivere, localizada em Criciúma (SC), a técnica conhecida como Deep Neck vem ganhando destaque por permitir resultados mais definidos e naturais. “É muito comum pacientes que já fizeram lipoaspiração de papada ainda perceberem flacidez ou volume residual no pescoço. O Deep Neck trata todas as camadas, criando ângulos e sombras naturais entre a mandíbula e o pescoço”, explica.
June compara o pescoço a um sanduíche de camadas: enquanto procedimentos superficiais, como a lipo de papada, atingem apenas o ‘pão’, o Deep Neck atua em todas as camadas, incluindo gordura profunda, musculatura e glândulas submandibulares. O objetivo é restabelecer o ângulo cérvico-mental e proporcionar um contorno mais definido.
“A cirurgia envolve incisões discretas: uma pequena cicatriz de cerca de 4 cm abaixo do queixo e outra atrás da orelha. Por meio dessas incisões, é possível reposicionar a musculatura, remover excesso de gordura e glândulas, e aplicar técnicas de platismoplastia avançada. Entre os métodos utilizados estão a plicatura central, a incisão completa do platisma e a tração lateral do músculo, que juntas criam uma espécie de “rede” de sustentação muscular, conferindo firmeza e contorno refinado”, detalha a médica.
Diferença em relação a outras técnicas
Segundo a cirurgiã plástica June Favarin, o Deep Neck se diferencia de abordagens convencionais, como o Neck Lift, por atuar também nas camadas profundas do pescoço, incluindo gordura subplatismal, músculos digástricos e hióide. “Enquanto o Neck Lift remodela apenas a gordura superficial e o músculo platisma, o Deep Neck proporciona resultados mais visíveis e consistentes, especialmente em casos de pescoço mais volumoso ou flácido”, reforça.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A técnica, segundo a médica, exige conhecimento anatômico detalhado e experiência do cirurgião, sendo indicada para pacientes que buscam um resultado natural, duradouro e refinado. “O procedimento pode transformar a aparência do pescoço, valorizando o contorno da mandíbula e criando sombras naturais que aumentam a percepção de juventude e harmonia facial”, conclui a cirurgiã.
Website: https://www.instagram.com/drajunefavarin/