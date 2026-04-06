Mercado de transmissões ao vivo cresce com novas tecnologias

Em poucos anos, as transmissões ao vivo deixaram de ser apenas uma ferramenta usada por emissoras de televisão ou grandes eventos e se transformaram em um dos motores da economia digital. O fenômeno alcança hoje igrejas, organizações sem fins lucrativos, instituições culturais e pequenas empresas — segmentos que, cada vez mais, precisam comunicar com profissionalismo e escala, mas podem não dispor de infraestrutura técnica especializada para isso.

Esse mercado, chamado de live streaming, deve atingir um tamanho global de US$ 345 bilhões (R$ 1,8 trilhão, na cotação atual) em 2030. O número revela um crescimento em relação aos US$ 99,8 bilhões (R$ 520 bilhões) estimados em 2024, segundo os dados da Grand View Research.

Bruno Evangelista Neri Clemente, profissional da área audiovisual com mais de 20 anos de experiência, relata que o crescimento é influenciado pelo avanço tecnológico. Ele diz que, quando começou a carreira, grande parte das transmissões ao vivo dependia de estruturas altamente complexas de televisão, como unidades móveis de grande porte e infraestrutura técnica robusta.

“Com a consolidação da era digital, houve uma mudança no fluxo de produção. Hoje, tecnologias de streaming, sistemas de transmissão via internet e equipamentos mais compactos permitem alcançar audiências globais com grande agilidade, ampliando a relevância das transmissões ao vivo”, afirma Clemente, que já trabalhou nas principais emissoras do país cobrindo acontecimentos como a pandemia de Covid-19, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Além do Brasil, ele também desenvolveu trabalhos na Angola e nos Estados Unidos, onde atua desde 2023 como Video Producer.

Entre os avanços que permitiram essa transformação, Clemente destaca a evolução das câmeras digitais de alta sensibilidade, os sistemas de produção multicâmera digitais, a transmissão de vídeo via protocolo IP e o desenvolvimento de plataformas de streaming capazes de suportar grandes volumes de audiência simultânea.

Mas, para além do equipamento, ele chama atenção para algo que considera ainda mais decisivo: a adoção de fluxos de captura dinâmicos, com câmeras móveis e operadores versáteis, que permitem cobrir eventos complexos com muito mais agilidade e impacto visual do que os setups fixos tradicionais.

Hoje, instituições educacionais, organizações sociais, eventos culturais e comunidades conseguem utilizar transmissões ao vivo como ferramenta estratégica de comunicação, diz Clemente. O desafio, segundo ele, está menos na aquisição de tecnologia e mais na estruturação de processos internos: definir fluxos de trabalho padronizados, documentar procedimentos operacionais e, sobretudo, capacitar as equipes — muitas vezes formadas por voluntários — para operar com consistência e qualidade técnica. “Um voluntário bem treinado e com um protocolo claro na mão entrega um resultado muito melhor do que um técnico experiente trabalhando sem diretrizes”, acrescenta.

“As transmissões ao vivo são uma das áreas mais exigentes do audiovisual. Diferentemente de produções gravadas, o ambiente ao vivo exige precisão absoluta e capacidade de resposta imediata a qualquer imprevisto técnico”, pontua Clemente. Ele menciona especificamente o domínio de câmeras profissionais, iluminação, áudio, produção multicâmera e sistemas de transmissão digital.

Estrutura e processos

Para Clemente, a diferença entre uma operação audiovisual amadora e uma profissional não está apenas no equipamento utilizado, mas na existência de processos documentados e equipes que sabem o que fazer em cada etapa.

Ele defende que organizações de missão — igrejas, fundações, ONGs — precisam encarar a produção de conteúdo como uma área de gestão, e não apenas como uma atividade técnica pontual. Isso significa desenvolver procedimentos operacionais padrão, realizar auditorias periódicas dos departamentos de mídia e criar programas de treinamento contínuo para os voluntários.

Em relação ao futuro, Clemente relata que o mercado aponta para uma integração cada vez maior entre tecnologia e narrativa audiovisual. Inovações como produção virtual, inteligência artificial, realidade aumentada e workflows baseados em nuvem devem transformar significativamente o setor.

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“Com base na minha experiência acompanhando a evolução do audiovisual ao longo de mais de duas décadas, acredito que a tecnologia continuará ampliando as possibilidades técnicas, mas o elemento humano — e a solidez dos processos que sustentam uma operação — continuará sendo o que separa uma transmissão impactante de uma transmissão meramente funcional”, resume Clemente.