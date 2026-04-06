A Textron Aviation anuncia cinco vencedores do Top Hawk de 2026, programa que entra em sua segunda década de impacto na força de trabalho

A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT), anunciou hoje a Brazos Valley Flight Services, a Executive Air Taxi Corporation, a Fairmont State University, a Sterling Flight Training e a Victors Aviation como as vencedoras do programa Top Hawk de 2026, dando continuidade a um legado que colocou 55 novos Cessna Skyhawks de fábrica, em ambientes de treinamento desde o lançamento do programa em 2015.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260402564625/pt/

Factory-new Cessna Skyhawks (Model 172) to take flight as Textron Aviation names five 2026 Top Hawk recipients—helping train the next generation of pilots

Entrando agora em sua segunda década, o Top Hawk é uma das parcerias mais antigas entre fabricantes e escolas do setor. Projetado para apoiar o desenvolvimento da força de trabalho na aviação, o programa empresta aeronaves Skyhawk personalizadas e novas de fábrica para organizações selecionadas por um ano, dando aos alunos acessoàaeronave de treinamento mais popular do mundo e ajudando as escolas a modernizar suas frotas com aviônicos avançados e recursos de segurança.

“O Top Hawk se tornou um poderoso motor para o desenvolvimento de pilotos”, disse Chris Crow, vice-presidente de Vendas de Aeronaves a Pistão e Utilitárias. “Essas organizações demonstram forte engajamento dos alunos, alta utilização do treinamento e um compromisso com a formação da próxima geração de aviadores. Mais de 1.000 estudantes já treinaram em aeronaves Top Hawk na última década, e a turma deste ano ampliará esse impacto.”

O programa impulsiona a formação nacional de pilotos

O Top Hawk foi criado para ajudar as escolas de aviação a atenderàcrescente demanda por pilotos e expandir o acesso a aeronaves de treinamento modernas. As previsões do setor projetam uma necessidade de mais de 200.000 novos pilotos na próxima década, fortalecendo a demanda por equipamentos de treinamento de alta qualidade e tecnologia avançada de cabine.

Cada aeronave Top Hawk é normalmente a mais utilizada na frota de uma escola durante seu ano de serviço. Os primeiros beneficiários do programa registraram mais de 1.300 horas de voo em menos de um ano, demonstrando o quanto as aeronaves são utilizadas em missões de treinamento universitário e comercial.

Além do treinamento, as escolas frequentemente utilizam suas aeronaves Top Hawk para atividades de extensão comunitária, incluindo voos de apresentação, apresentações em shows aéreos e dias de aviação para jovens, que proporcionam a milhares de jovens a oportunidade de voar a cada ano.

Uma década de resultados

Desde 2015, o programa Top Hawk tem proporcionado benefícios mensuráveis ??às universidades, escolas de aviação e centros de treinamento participantes nos Estados Unidos e no exterior:

55 novos Skyhawks alocados em organizações de treinamento

Mais de 1.000 alunos-pilotos treinados, muitos dos quais ascenderam a cargos como instrutores de voo, pilotos de linha aérea e aviadores militares

Beneficiários em quase 30 estados e o primeiro parceiro internacional do programa adicionado em 2025

Frotas modernizadas que apresentam aos alunos a aviônica Garmin G1000 NXi, ADSB e tecnologia de segurança de ângulo de ataque

Aumento da visibilidade e da matrícula das escolas por meio da cobertura da mídia local, eventos no campus e participação em competições nacionais

Sobre a Cessna Skyhawk

A Cessna Skyhawk é considerada a aeronave de escolha para treinamento de pilotos e é o monomotor mais popular da história da aviação. Desde seu primeiro voo em 1955, mais de 45.000 Skyhawks foram entregues a clientes em todo o mundo – mais do que qualquer outra aeronave do setor. O Skyhawk, monomotor de quatro lugares e asa alta, é reconhecido por oferecer a melhor combinação de recursos modernos, incluindo a aviônica Garmin G1000 NXi com conectividade sem fio, um sistema de exibição de ângulo de ataque padrão e confiabilidade comprovada. A aeronave também possui uma hélice de alumínio de passo fixo: McCauley Propeller Systems. Saiba mais sobre a Cessna Skyhawk em cessna.txtav.com.

Sobre a Textron Aviation Inc.

Nós inspiramos a jornada de voar há quase 100 anos. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão leves e de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e versatilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis, produtivos e adaptáveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; essas declarações prospectivas se referem somenteàdata nas quais elas são realizadas, e não temos a obrigação de atualizá-las. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram significantemente daqueles expressados ou implícitos por tais declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260402564625/pt/

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