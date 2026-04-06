C4 Parceiros e Stellantis promovem roadshows no Centro-Oeste

A C4 Parceiros realizou, nos dias 18 e 19 de março, dois roadshows em parceria com a Stellantis nas cidades de Brasília (DF) e Goiânia (GO), reunindo mais de 140 empresas e ampliando sua presença no Centro-Oeste. Os encontros foram voltados à apresentação das soluções do consórcio das marcas Fiat, Jeep, Ram, Peugeot e Citroën, com foco no público corporativo.

Para Bruno Spíndola Fernandes, head comercial e de novas parcerias da C4 Parceiros, a ação marca um avanço estratégico da companhia e também um retorno relevante à região.



“Retornar ao Centro-Oeste é extremamente significativo dentro da minha trajetória. Atuei por muitos anos nessa região e construí relações importantes. Voltar agora com uma proposta autoral, mais estruturada e com um modelo de negócio validado mostra a evolução da empresa e a força do que estamos construindo. O nível dos participantes e o volume de oportunidades geradas deixam claro que existe uma demanda por organização, estratégia e suporte qualificado”, afirma.

Os eventos foram conduzidos pelos anfitriões Bruno Spíndola Fernandes e Thaina Santos, head de desenvolvimento e capacitação comercial da C4 Parceiros. Representando a Stellantis, participaram Elaine Aparecida Pederiva, superintendente de seguros e consórcios, além de Julio Gorato, Maicol Gomes, Luma Prado e Aline Leon, responsáveis pela apresentação técnica das soluções.

Durante os encontros, a C4 Parceiros apresentou seu modelo de remuneração, campanhas comerciais em andamento e o potencial real de geração de receita para os parceiros. Foram detalhadas estratégias de atuação com alta conversão, além de oportunidades de operação dentro de concessionárias do grupo Stellantis — um dos canais mais fortes de originação de negócios — e também a presença em estandes comerciais em shopping centers, ampliando alcance, visibilidade e escala de vendas. Segundo a empresa, o modelo permite que parceiros estruturados alcancem crescimento acelerado, com suporte comercial, treinamento contínuo e acompanhamento próximo de performance.

Em Brasília, o encontro ocorreu no Coco Bambu Lago Sul, em formato de coquetel. Já em Goiânia, o evento foi realizado no restaurante Pobre Juan, em um jantar voltado ao relacionamento e geração de negócios.

Esta foi a segunda e terceira edições do roadshow promovido pela parceria entre a C4 Parceiros e o Consórcio Stellantis. A primeira ocorreu em setembro de 2025, em Belo Horizonte (MG), reunindo mais de 90 empresas e dando início a operações comerciais que seguem em expansão.

A empresa atua na capacitação de equipes, estruturação de projetos comerciais de consórcio, gestão de carteira e suporte às vendas, contando atualmente com mais de 300 parceiros credenciados em todo o país. A C4 Parceiros opera com administradoras consolidadas como Itaú, Santander, Banco do Brasil e a própria Stellantis.

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Interessados em se credenciar podem acessar www.c4parceiros.com.br, entrar em contato pelo telefone (31) 98373-9586 ou acompanhar as atualizações pelo Instagram @c4parceiros.