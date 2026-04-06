Menos horas de trabalho podem favorecer a sociedade, diz OIT

Segundo relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), horários de trabalho mais flexíveis podem trazer benefícios para a produtividade de pessoas e empresas. O documento aponta que modelos com maior autonomia sobre a jornada costumam melhorar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, ao mesmo tempo em que contribuem para melhores resultados no ambiente corporativo.

A análise destaca que a flexibilização da jornada de trabalho, incluindo redução de horas ou possibilidade de adaptação de horários, está associada a níveis mais altos de satisfação entre trabalhadores. Isso pode refletir diretamente em menor rotatividade de funcionários, menos afastamentos por questões de saúde e maior engajamento nas atividades diárias.

De acordo com o relatório da Organização Internacional do Trabalho, empresas que adotam práticas mais flexíveis também observam ganhos em eficiência. Funcionários com mais controle sobre seu tempo tendem a organizar melhor suas tarefas, reduzindo desperdícios e aumentando a produtividade. Além disso, a possibilidade de conciliar demandas pessoais com o trabalho tem impacto positivo na saúde mental dos trabalhadores.

Apesar dos benefícios, a OIT alerta que a adoção desses modelos exige cuidados. Sem regras claras, a flexibilidade pode levar ao efeito contrário, com jornadas mais longas e dificuldade de desconexão. O relatório também chama atenção para as desigualdades das horas trabalhadas em diferentes regiões e mercados, já que nem todos os setores permitem o mesmo nível de adaptação.

Outro ponto destacado é o papel das políticas públicas e da regulamentação. Para a organização, governos e empresas precisam atuar juntos para garantir que a flexibilização não comprometa direitos trabalhistas e que os ganhos sejam distribuídos de forma mais ampla na sociedade.

Nesse sentido, a redução da jornada aparece como uma alternativa em discussão em diferentes países. A OIT sugere que, quando bem implementada, a medida pode gerar impactos positivos não apenas para trabalhadores, mas também para a economia, ao estimular produtividade e bem-estar coletivo.

Como calcular as horas trabalhadas?

Com mudanças nos modelos de jornada, cresce também a necessidade de acompanhar com precisão as horas trabalhadas. Hoje, existem ferramentas online que facilitam esse controle, especialmente para quem atua em regimes flexíveis ou híbridos. Uma das opções disponíveis é a plataforma Calculator.io, que oferece uma calculadora específica para somar horas e minutos de forma simples.

Esse tipo de recurso ajuda trabalhadores e empresas a manterem um controle mais organizado da jornada, evitando erros e contribuindo para uma gestão mais transparente do tempo de trabalho.

Os benefícios de jornadas de trabalho mais flexíveis

Ainda sobre o relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), a adoção de jornadas mais flexíveis permite que trabalhadores tenham maior controle sobre a organização do próprio tempo, o que contribui para um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Segundo a OIT, essa autonomia facilita a conciliação de responsabilidades familiares e compromissos individuais, reduzindo o estresse e melhorando o bem-estar.

O relatório também aponta que empresas tendem a se beneficiar desse modelo. Trabalhadores com maior flexibilidade costumam apresentar níveis mais elevados de produtividade e engajamento, além de menor probabilidade de deixar o emprego. A experiência observada nos últimos anos reforça que dar mais liberdade na gestão do tempo pode trazer ganhos para ambos os lados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além disso, a flexibilização da jornada pode ajudar a preservar empregos e tornar o mercado de trabalho mais resiliente em momentos de crise. A OIT salienta, no entanto, que essas medidas precisam ser acompanhadas de regras claras para evitar efeitos negativos, como excesso de horas trabalhadas, dificuldade de desconexão e aumento de desigualdades.