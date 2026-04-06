Ação emergencial de solidariedade beneficia 5,5 mil pessoas

As fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora (MG) entre os meses de fevereiro e março deixaram um rastro de perdas humanas, danos materiais e milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. Considerado um dos episódios climáticos mais severos da história recente do município, o volume de chuva registrado superou recordes anteriores e levou a cidade a decretar estado de calamidade pública.

De acordo com dados oficiais da Defesa Civil de Juiz de Fora, as tempestades provocaram ao menos 40 mortes, além de mais de 101 pessoas soterradas e 31 pessoas desaparecidas, sem contar as interdições em vias, escolas e outros equipamentos públicos. Equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, em conjunto com a Defesa Civil Estadual e Nacional, atuaram de forma integrada nas ações de resposta às ocorrências registradas nas áreas afetadas. O trabalho contou ainda com o apoio de profissionais de Porto Alegre (RS) e São Sebastião (SP), além de voluntários do Grupo Especializado em Desastres Naturais (GEDEN), do CREA-MG, do CRT-MG, do IF e do IFET. As equipes se mobilizaram para a realização de vistorias técnicas, resgate de vítimas, buscas por desaparecidos e apoio à evacuação e liberação das vias.

Nesse contexto, iniciativas de arrecadação ganharam relevância como forma de apoio imediato. Entre elas, uma ação emergencial promovida pelo Instituto Credicom, com participação do Sicoob Credicom, reuniu funcionários, cooperados e parceiros em uma mobilização voltada à coleta de itens essenciais para a população atingida pelas chuvas.

A campanha arrecadou 16.681 itens, incluindo alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza, além de roupas, calçados e acessórios. Também foram arrecadados R$ 11.716 em doações financeiras, valor que foi integralmente destinado ao atendimento das necessidades emergenciais. O Instituto Credicom dobrou o montante arrecadado, possibilitando a compra de água mineral e papel higiênico, itens considerados prioritários em situações de calamidade.

Ao todo, a iniciativa beneficiou diretamente 5.560 pessoas em Juiz de Fora.

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Para o presidente do Sicoob Credicom, Dr. João Augusto Oliveira Fernandes, ações coletivas são fundamentais em momentos de crise. “Situações como essa mostram a importância de cada pessoa fazer a sua parte. Quando há engajamento e solidariedade, é possível chegar mais rápido a quem precisa e minimizar os impactos enfrentados pelas famílias”, destacou.



As doações foram encaminhadas ao SERVAS – Serviço Social Autônomo, instituição que atua na execução de políticas de apoio social em Minas Gerais. A logística de distribuição contou com o apoio da Defesa Civil de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, garantindo que os donativos chegassem às comunidades mais atingidas de forma segura e organizada.

As iniciativas mobilizaram diferentes setores para atuação conjunta na resposta aos eventos climáticos registrados em Juiz de Fora, com a execução de medidas de apoio às famílias atingidas pelas chuvas, de forma articulada entre os participantes.