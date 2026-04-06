Campanha da Estrela Lojas valoriza creators e comunidade

A Estrela Lojas apresenta o Voz da Estrela, um projeto que coloca creators e a própria comunidade no centro da construção de conteúdo da marca. A proposta parte de um entendimento simples: hoje, a conversa acontece nas redes e, cada vez mais, é conduzida por pessoas que traduzem tendências, contexto e linguagem com autenticidade. Em vez de tratar isso como ação pontual, a Estrela Lojas estrutura um caminho contínuo, com regras claras, orientação de participação e uma dinâmica que conecta criatividade, colaboração e resultado.

O Voz da Estrela funciona como uma porta de entrada organizada para quem quer criar junto. Na prática, a iniciativa abre inscrições e direciona como participar; seleciona perfis para conteúdos em colaboração (post compartilhado no feed); e ativa uma lógica de incentivo via cupom, com direcionamento para o e-commerce. Nos stories, a comunicação reforça o passo a passo de participação e dá visibilidade à jornada, do creator escolhido ao convite para que novos perfis também entrem no projeto.

“A proposta do projeto é tirar a colaboração do lugar do ‘um post e acabou’ e transformar isso em um programa, com começo, meio e continuidade. O Voz da Estrela nasce para dar estrutura e visibilidade: mostrar como funciona, como participar e como a comunidade pode, de fato, construir com a marca, com linguagem real e presença constante”, afirma Rafaela Borin, Marketing da Estrela Lojas.

A estreia do projeto já começa com creators como Preta Chiq, Maju, Will Gusmão, Michelle, Vini Cesar e Vitória Ellen, que, em conteúdos, apresentam o conceito e detalham a dinâmica de participação. “Quando a marca compartilha o próprio feed e coloca a comunidade em evidência, ela está dizendo que acredita em influência como relacionamento, não como vitrine. Para nós, o mais importante é que o caminho seja acessível e transparente: a pessoa entende o que precisa fazer, como se inscrever e como evoluir dentro do projeto”, completa a porta-voz.

O programa surge como uma frente estruturada para mapear novos talentos, abrindo espaço para perfis com potencial real de conexão com o público, mesmo que ainda estejam em fase de crescimento, oferecendo não só visibilidade, mas também uma primeira experiência profissional com remuneração.

Sobre a Estrela Lojas

A Estrela Lojas é uma rede varejista com atuação em São Paulo, reconhecida pela oferta de vestuário e confecção própria, com foco em qualidade, acessibilidade e atendimento personalizado. Com unidades estratégicas na capital e canais digitais integrados, a marca investe em soluções que aproximam o varejo das necessidades reais das famílias, aliando eficiência operacional, responsabilidade social e compromisso com a comunidade.

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Para inscrições e informações oficiais do projeto Voz da Estrela, basta acessar aqui.