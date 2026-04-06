Egg Medical Lança EggNest™ Complete Flex: Proteção Sem Avental, Sem Construção, Tempo de Inatividade ou Interrupção

MINNEAPOLIS, April 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Egg Medical lançou o EggNest™ Complete Flex, um avanço inovador em proteção contra radiação que possibilita que os médicos trabalhem com segurança sem avental ou com aventais de chumbo ultraleves - sem a necessidade de construção, modificações estruturais ou tempo de inatividade do procedimento.

O primeiro caso ao vivo com o Complete Flex será realizado pelo Dr. Jasvindar Singh no Barnes-Jewish Hospital na quarta-feira, 8 de abril, às 9h35 CST, no ARCH 2026.

“Estamos entusiasmados por sermos os primeiros a usar esta nova tecnologia em um caso ao vivo. Sabemos da importância da adoção de soluções que protegem a todos”, disse o Dr. Jasvindar Singh, Chefe da Seção de Cardiologia Intervencionista e Estrutural do Barnes-Jewish Hospital e Presidente do ARCH Consortium.

“O ARCH continua a inovar e permanece na vanguarda da nova tecnologia”, disse o Dr. George Chrysant, Diretor do Curso do ARCH e Diretor Médico da Integris Cardiovascular Physicians. “Uso o EggNest Complete por um ano e estou convencido de que os Dispositivos Aprimorados de Proteção contra Radiação (ERPDs) não devem mais ser uma opção quando o bem-estar da equipe está em jogo.”

Ao contrário de outros sistemas de proteção contra radiação montados no teto que exigem construção extensiva e tempo de inatividade da sala, o EggNest Complete Flex define um novo padrão em proteção contra radiação:

Sem Construção: Sem alterações estruturais, permissões ou atrasos na instalação.

Tempo de Inatividade Zero: Os laboratórios permanecem operacionais durante a instalação, preservando milhões em receita potencial.

Economia de Custo: Elimina os custos de renovação associados a outras soluções de blindagem integradas.

Próprio para Profissionais: Possibilita fluxos de trabalho sem avental ou o uso de cabo ultraleve, reduzindo a tensão ortopédica e o risco de lesões a longo prazo.

“Os sistemas de saúde são forçados a escolher entre segurança clínica, interrupção operacional e investimento de capital significativo”, disse Gavin Philipps, Diretor Comercial da Egg Medical. "Os hospitais agora podem proteger sua equipe sem precisar fechar salas por durante vários dias ou ter um alto gasto com construção."

Os sistemas de saúde estão sob crescente pressão para aumentar a retenção de pessoal, reduzir os riscos ocupacionais e manter o rendimento dos procedimentos. Uma publicação recente da JSCAI aprovada por várias sociedades médicas pediu uma adoção mais ampla de ERPDs para abordar essas questões¹. A adoção está se acelerando; a solução já foi instalada em quinze laboratórios nos EUA, e mais oitenta laboratórios devem adotar a solução até o final do segundo trimestre.

Salavitabar A, Vora A, Altschul D ...

ALARA+: Summit on Radiation and Orthopedic Risks in Fluoroscopic Laboratories. Journal of the Society for Cardiovascular Angiography & Interventions, 2026; 0





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Susan Storm, Gerente de Marketing, sstorm@eggmedical.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9684301)