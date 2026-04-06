Mudanças no IRPF 2026 pedem atenção dos contribuintes

As mudanças anunciadas pelo Ministério da Fazenda e pela Receita Federal para a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026 trazem novos pontos de atenção para contribuintes e profissionais da área tributária. Para esclarecer as principais atualizações e orientar o correto preenchimento da declaração, a Grant Thornton Brasil promove, no dia 7 de abril, um webinar técnico com vagas limitadas e especialistas da casa abordando as mudanças.

Entre as principais novidades deste ano estão as alterações no programa de preenchimento, que agora permite a continuidade da declaração em diferentes dispositivos — como computador e celular — sem perda de dados, além da criação de novos campos específicos para ganhos com apostas digitais (bets), tema que passa a ter maior controle fiscal.

De acordo com as novas regras, está obrigado a declarar o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 35.584 em 2025. O prazo de entrega vai de 23 de março a 29 de maio de 2026, período considerado crítico para evitar inconsistências que possam levar à malha fina.

Outro ponto relevante envolve as restituições. O calendário foi reduzido de cinco para quatro lotes, com pagamentos entre maio e agosto, e haverá prioridade para contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem pelo recebimento via Pix. Também foi criado um lote especial de restituição automática para contribuintes com valores a receber de anos anteriores, sob determinadas condições.

“O IRPF 2026 traz importantes aprimoramentos em termos de digitalização e alertas sobre dados, aumentando a eficiência da Receita Federal, mas também exige maior rigor por parte dos contribuintes no fornecimento das informações”, afirma Alberto Procópio, especialista da Grant Thornton Brasil. “Erros simples ou omissões podem gerar questionamentos fiscais e atrasos na restituição”, complementa Danielle Spada, também especialista da Grant Thornton Brasil.

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Durante o webinar, especialistas em tributação da Grant Thornton Brasil irão detalhar as principais mudanças do IRPF 2026, abordando as atualizações no programa de declaração, o uso da plataforma em múltiplos dispositivos, a tributação de ganhos com apostas digitais, os critérios de obrigatoriedade e os principais riscos e inconsistências que podem levar à malha fina. O evento é gratuito e voltado a profissionais de finanças, contabilidade, executivos e contribuintes que desejam compreender melhor as novas exigências e evitar riscos fiscais. As vagas são limitadas.