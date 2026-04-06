Setor de cuidados domiciliares cresce com aumento de quedas

O avanço do envelhecimento populacional no Brasil e a maior atenção aos riscos de quedas entre idosos vêm ampliando a demanda por serviços estruturados de cuidado em casa. Nesse cenário, o setor de cuidados domiciliares para idosos ganha espaço em diferentes regiões do país e impulsiona a expansão de redes especializadas. O movimento acompanha uma mudança demográfica de longo prazo: segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de pessoas com 65 anos ou mais cresceu 57,4% em 12 anos no Brasil. Além disso, as projeções do instituto indicam que, em 2070, cerca de 37,8% da população brasileira terá 60 anos ou mais.

A demanda por cuidado também se relaciona à prevenção e ao manejo de eventos que afetam a autonomia da pessoa idosa. Dados do Ministério da Saúde, divulgados pela Agência Brasil, mostram que o país registrou mais de 344 mil hospitalizações por quedas de idosos em 2024, além de 13.385 mortes associadas a esse tipo de ocorrência. Esse volume reforça a dimensão do problema e amplia a necessidade de acompanhamento mais contínuo, adaptação do ambiente doméstico e organização prévia da rotina de cuidado. A própria Agência Brasil também destaca que, apenas nos quatro primeiros meses de 2025, cerca de 62 mil internações de idosos já haviam sido registradas após episódios de queda, além de mais de 67 mil atendimentos ambulatoriais.

No ambiente domiciliar, fatores como tapetes soltos e impróprios, iluminação insuficiente, obstáculos em áreas de circulação, pisos escorregadios e limitações funcionais podem elevar o risco de acidentes. Por isso, o cuidado com idosos em casa tende a envolver não apenas apoio em atividades do dia a dia, mas também supervisão de rotinas, atenção ao ambiente e planejamento preventivo. À medida que o país envelhece, cresce também a busca por serviços capazes de oferecer mais previsibilidade às famílias e continuidade no acompanhamento.

Esse cenário ajuda a explicar o avanço de modelos estruturados dentro do setor. Redes especializadas em cuidados domiciliares para idosos reúnem fatores valorizados nesse mercado, como padronização de processos, suporte operacional, treinamento e capilaridade regional. Para famílias, isso representa uma busca por maior segurança e organização do cuidado; para o mercado, indica a consolidação de um segmento associado à demanda recorrente e de longo prazo.

No Brasil, a expansão desse mercado tem favorecido o crescimento de franquias voltadas ao cuidado domiciliar para idosos. O modelo tende a ganhar relevância em regiões em que a oferta organizada ainda é limitada e em que a confiança na marca, a previsibilidade do atendimento e a estrutura de suporte pesam na decisão das famílias.

É nesse contexto que a Home Angels atua. Segundo o site institucional da rede, a marca se apresenta como franquia especializada em cuidadores de pessoas e informa ter mais de 18 anos de mercado e mais de 270 unidades franqueadas.

Com o envelhecimento populacional ganhando velocidade e a necessidade de cuidado se tornando mais presente na rotina das famílias, o setor de cuidados domiciliares para idosos tende a ampliar sua relevância nos próximos anos. Nesse ambiente, a expansão de redes especializadas acompanha não apenas uma necessidade assistencial crescente, mas também a consolidação de um mercado de serviços voltado à longevidade, à prevenção e à organização do cuidado no ambiente doméstico.

Sobre a Home Angels

A Franquia Home Angels informa que vive uma nova fase de expansão, marcada pela ampliação de seu ecossistema de cuidados, saúde e tecnologia voltado à longevidade no ambiente domiciliar. Segundo a empresa, o movimento ocorre em um contexto de crescimento da demanda por serviços estruturados de cuidado, impulsionado pelo envelhecimento populacional e pela necessidade de acompanhamento mais contínuo no lar.

De acordo com Marco Imperador, sócio-diretor da Home Angels, essa nova etapa amplia a proposta de atuação da rede. “A Home Angels entra em uma nova fase de expansão com um diferencial que fortalece sua proposta de valor: um ecossistema integrado de cuidados, saúde e tecnologia para a longevidade no lar. Com isso, ampliamos as possibilidades de atuação das unidades e a oferta de suporte às famílias”, afirma.

Segundo o executivo, a operação passa a incorporar novos serviços por meio de parceiros estratégicos, como TeleHelp e Home Doctor. “Mais do que intermediar cuidadores, a franquia passa a oferecer uma jornada mais completa de suporte, com soluções como botão de emergência 24 horas, monitoramento com atendimento humano, atendimento médico domiciliar, telemedicina e suporte assistencial complementar”, diz.

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Ainda segundo Marco Imperador, a ampliação desse ecossistema gera novos diferenciais para quem opta pela franquia. “Na prática, isso representa mais possibilidades de serviço, maior conveniência para as famílias e um posicionamento mais competitivo para o franqueado. Esse modelo contribui para ampliar o potencial da operação, com novas fontes de receita, fortalecimento da retenção de clientes e maior aderência a um mercado que valoriza soluções mais completas de cuidado”, conclui.