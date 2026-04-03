Mohawk Industries, Inc. convida-o a participar na sua conferência telefónica sobre os resultados do primeiro trimestre

CALHOUN, Ga., April 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- No âmbito da divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da Mohawk Industries (NYSE: MHK), na quinta-feira, 30 de abril de 2026, convidamo-lo a acompanhar a conferência telefónica, que será transmitida em direto na sexta-feira, 1 de maio de 2026, às 11:00 ET.

O quê: Conferência Telefónica sobre os Resultados do Primeiro Trimestre de 2026 da Mohawk Industries Quando: 1 de maio de 2026 11:00 ET Onde: https://www.mohawkind.com Selecione o separador “Investidores” Como: Em direto via Internet, aceda a ir.mohawkind.com/investor-overview Registe-se para a conferência telefónica em https://dpregister.com/sreg/10207491/103969d29fe Conferência telefónica em direto: Marque 1-833-630-1962 (E.U.A./Canadá) Marque 1-412-317-1843 (Internacional)

Para aqueles que não possam acompanhar na hora indicada, a chamada ficará disponível para reprodução até 29 de maio de 2026, através dos números 1-855-669-9658 (E.U.A./Canadá) ou 1-412-317-0088 (Internacional) e mediante a introdução do código de acessoàrepetição 7435080. A chamada será arquivada e ficará disponível para reprodução durante um ano no separador “Investidores” em mohawkind.com.

SOBRE A MOHAWK

Ao longo das últimas duas décadas, a Mohawk Industries transformou o seu negócio, tornando-se a maior empresa de pavimentos do mundo, com posições de liderança na América do Norte, Europa, América do Sul e Oceânia. As operações de fabrico e distribuição verticalmente integradas da Mohawk proporcionam uma vantagem competitiva na produção de revestimentos cerâmicos, alcatifa e pavimentos laminados, de madeira, vinil e híbridos. A inovação líder no setor da Mohawk tem resultado em melhorias ao nível do design e do desempenho, que diferenciam as suas coleções no mercado e respondem a todas as necessidades de remodelação residencial e comercial, bem como de novas construções. As marcas da empresa estão entre as mais reconhecidas e respeitadas no setor e incluem American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex.

Contacto:

Mohawk Industries, Inc.

Nick Manthey, Chief Financial Officer

706-624-2288

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9684029)