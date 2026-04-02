Estrutura Lenovo 360 evolui com níveis simplificados, programas de crescimento de serviços e uma nova comunidade técnica

A Lenovo anunciou hoje novas melhorias em sua estrutura mundial de canais, a Lenovo 360, que tem por base o sucesso de seu modelo centrado no canal para simplificar e acelerar ainda mais o crescimento dos parceiros.

A Lenovo 360 se tornou a base de como a Lenovo capacita, conecta e cresce junto com seu ecossistema mundial de parceiros. Estas atualizações mais recentes refletem o compromisso contínuo da Lenovo em aperfeiçoar a experiência do parceiro e criar programas de crescimento mais intuitivos e escaláveis.

"O canal é essencial para o modo como fazemos negócios", disse Pascal Bourguet, Diretor de Estratégia de Vendas e Canais da Lenovo. "É assim que expandimos, inovamos e crescemos juntos. Com estas melhorias mais recentes da Lenovo 360, tornamos mais simples, previsível e recompensador aos parceiros desenvolver seus negócios conosco. Do crescimento impulsionado por serviços a novas comunidades técnicas e níveis simplificados, visamos oferecer aos parceiros programas claros para expandir suas capacidades, impulsionar a lucratividade e entregar maior valor a seus clientes em um mercado em rápida evolução."

O que há de novo na Lenovo 360?

Simplificando os níveis da Lenovo 360 para maior previsibilidade e crescimento

A Lenovo está simplificando seus níveis de parceria para criar um programa de crescimento mais transparente e previsível, facilitando aos parceiros a compreensão de como progridem, obtêm receitas e expandem seus negócios.

O modelo atualizado reduz a complexidade ao simplificar os níveis e alinhar os incentivos mais próximo ao desempenho geral dos parceiros, combinando o crescimento da receita com o desenvolvimento de capacidades mediante habilidades e certificações, com uma progressão clara desde Autorizado a Ouro e Platina e mais além.

Todos os parceiros começam no nível Autorizado, tendo acesso ao Lenovo 360 Elevate, um mecanismo de crescimento reinventado, criado para ativar a participação e acelerar o desenvolvimento de parceiros.

À medida que os parceiros progridem para níveis Ouro e mais altos ao expandir seus negócios, desenvolvendo habilidades e conquistando certificações, liberam melhores incentivos financeiros, oportunidades de venda conjunta e acesso ampliado aos recursos da Lenovo, com níveis avançados oferecendo maior reconhecimento e cooperação em todo o ecossistema mundial da Lenovo.

Para dar suporte a este proceso, a Lenovo introduziu uma experiência digital aprimorada através do Lenovo 360 Partner Hub, que oferece visibilidade em tempo real do desempenho, das certificações e dos marcos de progresso, ao proporcionar aos parceiros maior controle e previsibilidade sobre seu crescimento.

Esta estrutura simplificada reflete o compromisso contínuo da Lenovo em reduzir a complexidade e oferecer uma experiência mais intuitiva e gratificante aos parceiros.

Acelerando o crescimento de seus parceiros com o Lenovo 360 for Services

A partir de 13 de abril, a Lenovo irá expandir sua estratégia com foco em serviços com o Lenovo 360 for Services, um programa estruturado desenvolvido para ajudar os parceiros a apoiar a transição para modelos de negócio recorrentes e baseados em resultados.

À medida que a demanda do cliente se desloca para serviços de ciclo de vida e soluções completas, muitos parceiros buscam desenvolver novas capacidades e, ao mesmo tempo, aumentar a lucratividade. O Lenovo 360 for Services atende a esta necessidade, oferecendo uma estrutura clara e flexível que permite aos parceiros agregar serviços a cada negócio e evoluir para soluções de maior valor ao longo do tempo.

Mediante uma combinação de serviços integrados prontos para venda e soluções avançadas, incluindo espaço de trabalho digital, nuvem híbrida, IA e ofertas Lenovo TruScale™ como serviço, os parceiros podem expandir seus portfólios, aumentar o valor dos negócios e criar fluxos de receita recorrentes e previsíveis.

O programa integra capacitação, ferramentas de vendas e incentivos em uma única experiência, dando aos parceiros acesso a treinamentos, recursos de marketing e plataformas de vendas guiadas que simplificam o modo como criam e oferecem soluções orientadas a serviços.

O avanço da Lenovo neste segmento reflete a crescente demanda dos parceiros, com o negócio de serviços da empresa se expandindo duas vezes mais rápido que o mercado geral de serviços de TI, o que ressalta a oportunidade para os parceiros acelerarem o crescimento através da transformação orientada a serviços.

Expandindo o Lenovo 360 for MSPs em novos mercados

Ao aproveitar este impulso, a Lenovo também vem expandindo seu programa Lenovo 360 for Managed Service Providers (MSPs) em outros mercados, refletindo a imensa adoção de parceiros e a crescente demanda por modelos de entrega como serviço.

Após um projeto-piloto bem-sucedido, o programa MSP será expandido ao Reino Unido e Irlanda, Países Nórdicos, Benelux, Brasil, México e Austrália, entrando em vigor a partir de 1º de abril. Como o programa de parcerias mais consolidado e amplamente adotado da Lenovo, o Lenovo 360 for MSPs já envolveu milhares de parceiros a nível mundial e está a caminho de ultrapassar US$ 100 milhões em receita até o fim do ano.

Ao fornecer aos MSPs ferramentas, treinamento e incentivos personalizados, a Lenovo permite que os parceiros integrem suas soluções em suas próprias ofertas de serviços gerenciados, ajudando os mesmos a elevar a receita recorrente, aumentar a lucratividade e fornecer serviços baseados em resultados com mais eficiência.

"O Lenovo 360 for MSP simplificou bastante nosso processo de suporte e aumentou a lucratividade" disse Nick Allo, Director de TI na SemTech IT Solutions. “Ao padronizarmos nossas ofertas em torno de estações de trabalho e laptops, agrupamos serviços e acessórios para fornecer um sistema completo a nossos clientes. Isto nos permite agregar valor, alcançar margens de até 25% e oferecer serviços de garantia como um Provedor de Serviços Autorizado. Em geral, a Lenovo tem sido uma parceira constante que nos ajudou a crescer e nos ouviu atentamente ao longo do processo."

Elevando a experiência técnica através do Lenovo 360 Tech Connect

A Lenovo, que terá seu lançamento em abril, também está lançando a Lenovo 360 Tech Connect, uma comunidade técnica mundial criada para ajudar os parceiros a desenvolver conhecimentos mais aprofundados e oferecer soluções mais complexas e eficazes aos clientes.

Com a aceleração da demanda por IA, nuvem híbrida e soluções de infraestrutura avançadas, os parceiros enfrentam uma crescente necessidade de maior experiência técnica. A Lenovo 360 Tech Connect aborda esta questão ao reunir engenheiros de pré-vendas, arquitetos de soluções e especialistas técnicos em um ambiente colaborativo e orientado pela comunidade.

Por meio da comunidade, os membros têm acesso a capacitação técnica personalizada, recursos de aprendizagem selecionados e interação direta com especialistas da Lenovo, que permite a eles elaborar, posicionar e entregar soluções com maior confiança e rapidez.

A comunidade também apresenta novas oportunidades de reconhecimento e desenvolvimento de carreiras, recompensando a contribuição técnica e a experiência, enquanto intensifica a credibilidade dos parceiros junto aos clientes.

Ao promover a cooperação e o aprendizagem contínua, a Lenovo 360 Tech Connect reflete o compromisso mais amplo da Lenovo em formar um ecossistema de parceiros mais conectado e capacitado, onde a excelência técnica se converte em um importante fator de crescimento e diferenciação.

Para saber mais sobre a Lenovo 360, acesse lenovopartnerhub.com/.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 196º lugar na Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (centrais de dados, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que transforma o mundo está definindo um futuro mais justo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está cotada na bolsa de valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e fique por dentro das últimas notícias através de nosso StoryHub.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Katelyn Clontz Hill em kclontz@lenovo.com