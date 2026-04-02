Andersen Consulting Incorpora Multiplica

A Andersen Consulting assinou um Contrato de Cooperação com a Multiplica, uma empresa de consultoria digital que ajuda organizações a criar, desenvolver e expandir experiências digitais impactantes.

Fundada na Espanha, com presença na América Latina e nos EUA, a Multiplica visa pesquisa e descoberta de usuários, pesquisa de experiências do cliente, estratégia digital, modelagem e análise de dados, automação de relatórios e visualização de dados, otimização da taxa de conversão, design de produto e design de experiências do usuário. A empresa auxilia organizações a acelerar a transformação digital, formação de capacidades, equipes e ativos digitais que aperfeiçoam o conhecimento de produtos digitais, consultoria e desenvolvimento de talentos. A Multiplica permite que os clientes prevejam tendências emergentes em experiência digital e transformem seus negócios mediante canais digitais aprimorados e maior interação com o cliente.

“A cooperação com a Andersen Consulting representa uma oportunidade promissora para ampliar nosso alcance e impacto", disse David Boronat, Diretor Executivo da Multiplica. “Ao combinar os pontos fortes da Multiplica em desenvolvimento de produtos digitais, marketing de crescimento e tecnologia com as capacidades de consultoria internacional da Andersen, poderemos oferecer maior valor e inovação aos clientes ao redor do mundo.”

"As capacidades e a experiência da Multiplica complementam nossa plataforma de consultoria", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "Juntos, iremos ajudar as organizações a acelerar a transformação digital e obter um impacto duradouro através de soluções que integram conhecimento e execução."

A Andersen Consulting é uma empresa multinacional de consultoria que oferece um conjunto completo de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting está integrada ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, que fornece consultoria de classe internacional, consultoria tributária, jurídica, avaliação, mobilidade mundial e experiência em consultoria, em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais ao redor do mundo e presença em mais de 1.000 localidades mediante suas empresas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e oferece soluções de consultoria mediante suas empresas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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