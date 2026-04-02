A IFF lança PureStrong™, um probiótico feito especificamente para cães

A IFF (NYSE: IFF) — líder global em sabores, fragrâncias, ingredientes alimentícios e saúde e biociências — lança o PureStrong™, um novo probiótico desenvolvido exclusivamente para a saúde digestiva canina.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260401181582/pt/

IFF introduces PureStrong™, a probiotic made specifically for dogs.

Hoje, muitas pessoas consideram seus cães de estimação como parte da família. Essa mudança está impulsionando o rápido crescimento do mercado de suplementos para animais de estimação nos EUA, avaliado em US$ 3,2 bilhões. Com quase metade dos donos de animais de estimação nos EUA tendo comprado ou considerando probióticos para seus cães, o PureStrong™ estabelece um novo padrão: ciência em primeiro lugar para animais de estimação, desenvolvida especificamente para a biologia canina.

“PureStrong™ é derivado diretamente do microbioma de cães saudáveis ??e foi desenvolvido para apoiar a forma como os cães realmente vivem — como se alimentam, viajam, envelhecem e se adaptam às mudanças”, disse Allyson Fish, vice-presidente sênior de Ciências da Saúde da IFF. “É assim que a IFF lidera o bem-estar animal: inovação baseada na ciência que funciona no mundo real.”

Este probiótico exclusivo para cães faz parte do HOWARU® Pet, o portfólio da IFF de cepas probióticas específicas para cães e gatos, respaldadas pela ciência do microbioma, fabricação de qualidade e avaliação clínica. Com décadas de liderança em probióticos e bioscience, a IFF está ajudando as marcas de saúde animal a irem além de formulações ditadas por tendências, rumo ao bem-estar de precisão.

É criado para cães, não é reaproveitado

Ao contrário de muitos probióticos disponíveis no mercado atualmente, PureStrong™ é desenvolvido com base em uma cepa específica de Limosilactobacillus reuteri, em vez de misturas de cepas genéricas originalmente desenvolvidas para humanos ou animais de produção. Como essa cepa provém diretamente do microbioma canino, ela está naturalmente equipada para sobreviver, se fixar e competir no intestino do cão. Essa abordagem focada em uma única cepa permite que as marcas de suplementos para animais de estimação criem produtos de baixa dosagem e altamente direcionados, sem complexidade desnecessária, oferecendo suporte eficaz que se alinha às necessidades biológicas dos cães. A cepa foi desenvolvida para os formatos em que os tutores de animais de estimação já confiam — incluindo pós, cápsulas, comprimidos e sticks — ao mesmo tempo que oferece às marcas um claro diferencial em uma das categorias de crescimento mais rápido no setor de cuidados com animais de estimação.

Por que isso é importante para os tutores de cães?

A saúde digestiva afeta quase todos os aspectos da vida diária de um cão, desde o conforto e a hidratação até a absorção de nutrientes e a saúde imunológica.

Mudanças na dieta, viagens, estresse e envelhecimento podem afetar o intestino do cão, muitas vezes manifestando-se de maneiras que os tutores percebem imediatamente, como a qualidade das fezes e desconforto digestivo. PureStrong™ foi desenvolvido para auxiliar os cães em momentos do dia a dia que podem desafiar a saúde digestiva. Em um estudo controlado com cães saudáveis ??submetidos a uma mudança abrupta na dieta, os cães que receberam PureStrong™ apresentaram melhora nos marcadores de saúde digestiva, hidratação e tolerância alimentar, resultando em fezes mais firmes e sem constipação.

“Os cães vivenciam mudanças assim como nós, desde novos alimentos até novos ambientes e novas fases da vida”, disse Danielle Rendina, cientista sênior da IFF Pet Health. “PureStrong™ atua em conjunto com o microbioma natural do cão para promover uma digestão suave e eficaz, ajudando os tutores a cuidarem de seus animais de estimação de uma forma informada, intencional e personalizada.”

PureStrong™ transmite uma mensagem clara e tranquilizadora aos tutores de cães: este probiótico foi desenvolvido para cães, com base científica e o respaldo de uma empresa com profundo conhecimento em microbioma. Este novo probiótico para cães reflete uma evolução mais ampla no cuidado com animais de estimação — uma evolução em que os cães são tratados com a mesma atenção, rigor e respeito que as pessoas que os amam. Para saber mais sobre PureStrong™ e as soluções de saúde animal da IFF, acesse https://iff.co/4sy7WJL.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Mariah Saerndahl

Gerente de Comunicações

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