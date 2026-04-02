A Estée Lauder Companies estabelece integralmente seu modelo operacional “One ELC” e atinge um marco em seu plano de recuperação de lucros e crescimento

A Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje a WPP como sua primeira parceira global de mídia, marcando um avanço significativo em seu modelo operacional One ELC, um sistema escalável projetado para operar mais rapidamente, executar com maior disciplina e impulsionar o crescimento. Com a implementação completa do One ELC, a empresa também alcançou um marco significativo em seu Programa de Reestruturação do Plano de Recuperação de Lucros e Crescimento (PRGP) — uma prioridade fundamental do plano de ação Beauty Reimagined.

Stéphane de La Faverie, presidente e CEO da Estée Lauder Companies, afirmou: “Com a nomeação da WPP como nossa primeira parceira global de mídia, nosso modelo operacional One ELC está agora totalmente estabelecido. Esse sistema mais unificado e escalável nos permitirá ser mais rápidos, ágeis e eficientes, além de impulsionar o crescimento. Juntamente com o progresso em nossa execução, estamos confiantes de que estamos no caminho certo para alcançar um crescimento sustentável e lucrativo a longo prazo.”

de La Faverie acrescentou: “Com base nos nossos sólidos resultados do primeiro semestre do ano fiscal de 2026, que incluíram maiores investimentos voltados para o consumidor a fim de restaurar o crescimento sustentável das vendas, anunciamos hoje um marco importante no Programa de Reestruturação do Plano de Recuperação e Crescimento do Lucro (PRGP). Aprovamos iniciativas para atingir o limite superior da meta de economia bruta e confirmamos que estamos no caminho certo para concretizar a grande maioria dos benefícios totais do PRGP no ano fiscal de 2027. O PRGP incutiu um forte senso de disciplina de custos em nossa organização, que agora está incorporado em nossas práticas de trabalho.”

Avançando para uma Nova Base Operacional

A empresa mudou fundamentalmente a forma como opera e agora possui os elementos fundamentais para concluir sua transformação. No centro disso está o modelo operacional One ELC da empresa, um sistema integrado construído sobre três elementos: Uma equipe, uma cultura e um ecossistema operacional único.

Uma equipe, implementada rapidamente em julho de 2025 para simplificar a organização com menos níveis hierárquicos e silos, responsabilidades mais claras e tomadas de decisões mais ágeis.

Uma cultura, introduzida em fevereiro de 2026, reforça a forma como as equipes trabalham diariamente, fundamentada na responsabilidade, no pensamento ousado e empreendedor e na agilidade.

Um ecossistema operacional único, construído ao longo do último ano e agora totalmente implementado, reúne plataformas compartilhadas, dados e parceiros estratégicos para permitir uma execução consistente, escalável e eficaz em todas as marcas, regiões e funções.

Estabelecendo um Modelo de Mídia Global Unificado

Como componente central do seu "Ecossistema operacional único" dentro do One ELC, a empresa nomeou a WPP como sua primeira parceira global de mídia, estabelecendo uma abordagem unificada e liderada pela empresa para a compra de mídia, projetada para permitir maior escala, precisão e impacto.

A empresa está migrando de uma estrutura de mídia regional descentralizada para um sistema global conectado, impulsionado por dados, tecnologia e IA. Esse modelo fortalece a capacidade da empresa de gerar e capturar demanda, ao mesmo tempo que melhora a eficácia e a eficiência da mídia em escala e com rapidez.

Aude Gandon, diretora de Marketing e Digital da Estée Lauder Companies, afirmou: “Hoje, a beleza é descoberta e vivenciada em uma combinação de plataformas em constante evolução. Para liderar nesse cenário, estamos construindo um sistema de mídia conectado e habilitado por IA que une a construção da marca e a performance em escala global. A parceria com a WPP fortalece nossa capacidade de investir com maior precisão, agir com mais rapidez e gerar retornos mais robustos e mensuráveis, mantendo a criatividade e a liderança da marca no centro de tudo o que fazemos.”

Implementando um Ecossistema Conectado com Parceiros Estratégicos

Com a nomeação da WPP, o Ecossistema operacional único da empresa está agora em funcionamento, reunindo um conjunto coordenado de parceiros estratégicos de excelência para modernizar e escalar suas operações globais.

A Accenture está transformando os serviços compartilhados por meio do modelo de Serviços Empresariais de Negócios (EBS) da empresa, impulsionando a padronização, a eficiência e a escalabilidade em todas as funções principais. A empresa projetou o EBS e iniciou a transição de serviços, com o modelo a caminho de estar totalmente implementado antes do final de 2026.

A Shopify impulsiona a experiência omnicanal global de venda direta ao consumidor da empresa, criando uma base de comércio moderna e unificada. A implementação inicial com o site da TOM FORD BEAUTY nos EUA já apresentou melhorias nas vendas, na conversão e no valor médio dos pedidos — todos sinais encorajadoresàmedida que a plataforma se expande. Após a fase inicial de implementação, a empresa espera ter lançado 50% dos negócios de venda direta ao consumidor previstos até o final de 2026.

Ao firmar parcerias com organizações de excelência, a empresa está passando de um cenário de dados fragmentado para um mais unificado. Isso criará uma base escalável para insights em tempo real, uma visão única do consumidor e uma ativação mais eficaz em todas as marcas e mercados.

Cumprindo o Plano de Recuperação de Lucros e Crescimento

Desde a expansão do Programa de Reestruturação com o lançamento do Beauty Reimagined em fevereiro de 2025, a Empresa tomou medidas decisivas para remodelar sua estrutura de custos e operações, permitindo maiores investimentos voltados para o consumidor. No dia 31 de março de 2026, a Empresa aprovou iniciativas que devem gerar benefícios brutos totais no limite superior da sua meta de US$ 0,8 bilhão a US$ 1,0 bilhão, parte dos quais foi e continuará sendo reinvestida em iniciativas voltadas para o consumidor, com despesas totais previstas no ponto médio da faixa estimada de US$ 1,2 bilhão a US$ 1,6 bilhão.

Com a perspectiva de benefícios brutos adicionais, espera-se que todas as aprovações dos planos de negócios para o Programa de Reestruturação sejam concluídas até 30 de junho de 2026. Esse progresso reflete a execução disciplinada de prioridades claramente definidas e tem sustentado a capacidade da Empresa de reinvestir para o crescimento. A Empresa espera que a execução do PRGP esteja substancialmente concluída até o final do ano fiscal de 2027 e reafirmou que a grande maioria dos benefícios totais do PRGP, incluindo seu Programa de Reestruturação, serão alcançados durante o ano fiscal de 2027.

Nota de Advertência sobre Declarações Prospectivas

As declarações prospectivas contidas neste documento, incluindo aquelas relacionadas às nossas expectativas quantoàreestruturação e outros encargos, envolvem riscos e incertezas. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospectivas incluem as condições econômicas e outras condições atuais do mercado global, ações de varejistas e consumidores, concorrência, a capacidade da Estée Lauder Companies de implementar com sucesso seu plano estratégico de longo prazo e os fatores descritos no Relatório Anual da Estée Lauder Companies no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2025.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

A Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comerciantes e vendedoras mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, e é uma guardiã de marcas de luxo e prestígio em todo o mundo. Os produtos da empresa são vendidos em aproximadamente 150 países e territórios sob marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, e BALMAIN Beauty.

Sobre a WPP

A WPP é a parceira de crescimento confiável para as principais marcas do mundo. Unimos inteligência de mídia e soluções de dados de ponta, criatividade de classe mundial, produção de última geração, soluções empresariais transformadoras e consultoria estratégica especializada em uma única empresa – impulsionada por talentos excepcionais e nossa plataforma de marketing de agentes, WPP Open, para ajudar nossos clientes a navegar pelas mudanças, aproveitar oportunidades e alcançar um crescimento transformador. Para mais informações, acesse wpp.com.

Sobre a WPP Media

A WPP Media é o coletivo global de mídia da WPP. Em um mundo onde a mídia está em todos os lugares e em tudo, ela reúne as melhores plataformas, pessoas e parceiros para criar oportunidades ilimitadas de crescimento. Para mais informações, acesse wppmedia.com.

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Relações com a Mídia:

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