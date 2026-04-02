Startup cria app para rateio de gastos entre passageiros

Em um movimento para tornar a mobilidade urbana mais acessível, a startup brasileira DividiCar anuncia o lançamento oficial do seu aplicativo na Google Play. Posicionando-se como uma infraestrutura de mobilidade social, a plataforma utiliza inteligência artificial (IA) para conectar pessoas que realizam a mesma rota urbana, permitindo o rateio de custos de transporte de forma segura e eficiente.



O lançamento surge num cenário em que o custo do transporte por aplicativo subiu mais de 56%, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), tornando deslocamentos longos ou em horários de pico inviáveis para muitos brasileiros. A DividiCar atua como uma camada de inteligência pré-embarque: o seu modelo de negócio foca na venda da conexão. O utilizador adquire pacotes de “matches” dentro da plataforma para localizar outras pessoas com destinos similares e, a partir dessa conexão, o grupo decide qual serviço de transporte por aplicativo ou veículo próprio utilizará para a viagem.



Inteligência pré-embarque e economia colaborativa

Ao organizar a procura antes mesmo do início da viagem, a solução resolve a dor da “tarifa dinâmica”. O rateio do custo final é feito diretamente entre os passageiros, tornando deslocamentos longos ou em horários de pico financeiramente viáveis.

“O foco é a monetização da conexão e não da corrida. Entregamos a infraestrutura para as pessoas dividirem custos e recuperarem o fôlego diante da inflação”, explica Daniel Medeiros Ifran, CEO da DividiCar. O sistema utiliza tecnologia de pagamento via Pix para a aquisição dos créditos de conexão, garantindo agilidade e transparência.

Segurança e reputação digital

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Para oferecer uma alternativa segura aos grupos informais de redes sociais, a startup implementou um sistema de Identidade Digital Urbana. Cada interação e avaliação gera um registro de reputação imutável para os utilizadores, ancorando a confiança na comunidade. Com o MVP operacional, a DividiCar foca agora na validação de métricas em capitais estratégicas para escala nacional.