Dia da Síndrome de Down reacende debate sobre solidão

O Dia Internacional da síndrome de Down, celebrado em 21 de março, trouxe ao centro do debate em 2026 a solidão vivida por pessoas com síndrome de Down e deficiência intelectual. A mobilização, articulada globalmente pela Down Syndrome International (DSI), teve como tema “Together Against Loneliness” (“Juntos contra a solidão”) e envolveu organizações, famílias, escolas e a sociedade civil em diferentes países.

No Brasil, a campanha foi adaptada pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down (FBASD), em diálogo com grupos de autodefensoria, com a mensagem “Amizade, acolhimento e inclusão: Xô solidão!”. A iniciativa buscou ampliar a discussão sobre pertencimento, convivência e participação social.

Durante o período, as ações evidenciaram que o isolamento social ainda faz parte da realidade de muitas pessoas com deficiência intelectual, frequentemente relacionado a barreiras atitudinais, exclusão de espaços de convivência e restrição de oportunidades ao longo da vida.

O isolamento social também foi apontado, durante as discussões do período, como um fator que pode afetar a saúde mental e o bem-estar, contribuindo para sentimentos como ansiedade, tristeza e baixa autoestima.

As ações realizadas durante o período evidenciaram que barreiras atitudinais, incluindo práticas capacitistas, ainda representam um obstáculo relevante à participação plena de pessoas com deficiência na sociedade. Esse cenário impacta diretamente as oportunidades de convivência, acesso a direitos e participação em diferentes espaços sociais.

A promoção de ambientes mais inclusivos e acessíveis, especialmente na educação, foi destacada ao longo da mobilização como um dos principais caminhos para enfrentar esse cenário, ao favorecer a convivência e a construção de vínculos desde os primeiros anos de vida.

Para Leide Maia, sócia fundadora da MAIA – Método Acessível para Inclusão e Aprendizagem, a discussão sobre inclusão precisa considerar o pertencimento como elemento central. “Quando falamos em inclusão, não se trata apenas de acesso a espaços, mas de pertencimento real. Estar junto, ser reconhecido e construir relações são dimensões fundamentais para a participação na sociedade”, afirma.

O enfrentamento da solidão, no entanto, ultrapassa o ambiente escolar e exige a articulação de redes de apoio que envolvam famílias, profissionais, organizações da sociedade civil e políticas públicas voltadas à participação social.

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Mesmo após a data, o tema segue em evidência e reforça que o combate à solidão é um desafio contínuo, diretamente ligado à garantia de direitos e à construção de uma sociedade mais inclusiva.