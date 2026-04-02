FEICON debate qualidade do material de construção na feira

Em um setor relevante para a economia brasileira, cujo Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,5% em 2025, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), e que ainda enfrenta desafios relacionados à padronização e fiscalização, o debate sobre a qualidade dos materiais de construção ganha caráter estratégico.



É nesse contexto que a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (ABRAMAT) e a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (ANAMACO) promovem um seminário durante a FEICON 2026 para discutir os riscos, responsabilidades e caminhos para elevar o padrão de qualidade dos materiais comercializados no Brasil. O evento acontece no dia 7 de abril, primeiro dia de feira, no São Paulo Expo, durante o seminário “Competitividade no Varejo da Construção: desafios e propostas”.

Um dos eixos centrais do debate será o papel dos Programas Setoriais da Qualidade (PSQs), que atuam de forma articulada na verificação contínua da conformidade técnica dos materiais, contribuindo para a qualidade e a segurança do setor. Os PSQs estão no âmbito do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) e, como fruto das avaliações de produtos, divulgam listas das empresas qualificadas, que atendem à normalização técnica.

“A qualidade do material de construção é um tema central para o varejo, pois impacta diretamente a confiança do consumidor e a competitividade das empresas. O lojista é o elo entre a indústria e o cliente final e precisa ter segurança de que está comercializando produtos conformes, que atendam às normas técnicas e entreguem desempenho. Fortalecer a cultura da qualidade é fortalecer todo o setor”, afirma Cassio Tucunduva, presidente do Sistema ANAMACO.

Criado em 1998, o PBQP-H consolidou-se como uma das principais iniciativas para elevar o padrão de qualidade e a produtividade da construção civil no país. Ao longo dos anos, o programa vem evoluindo para acompanhar as transformações do mercado, abrindo espaço para o aprimoramento contínuo dos materiais e, por consequência, da construção civil.

“A conformidade técnica dos materiais de construção é o pilar essencial do investimento da nossa indústria. Nosso compromisso é garantir segurança, desempenho e durabilidade das edificações; ressalto que ela está diretamente ligada ao diferencial competitivo do setor. Quem de fato investe em conformidade técnica tem mercado de sobra. Temos algumas distorções concorrenciais no mercado, principalmente os materiais de baixa qualidade e as importações predatórias, contra as quais estamos atentos e trabalhando fortemente”, pondera Paulo Engler, presidente-executivo da ABRAMAT.



Programas Setoriais da Qualidade ganham protagonismo

Nesse cenário, o evento reúne representantes de entidades setoriais ligadas aos PSQs de 20 segmentos da construção, que desempenham papel estratégico ao estabelecer critérios técnicos, promover a integração entre os setores e realizar o monitoramento permanente das empresas participantes — não apenas no processo de certificação, mas também na verificação contínua da conformidade dos produtos ao longo do tempo.

“Os PSQs cumprem uma função essencial ao promover o alinhamento técnico entre indústria, varejo e entidades setoriais. Eles acompanham e verificam continuamente as empresas, contribuindo para que os produtos disponíveis no mercado mantenham conformidade com as normas”, destaca Luiz Antônio Martins Filho, presidente do Fórum de Gerentes dos PSQs, que também integra a Associação Brasileira da Construção Leve e Sustentável (ABCLS).

“Esse acompanhamento é contínuo e baseado na avaliação dos produtos por ensaios de laboratório acreditados pelo INMETRO. Os programas realizam milhares de ensaios, como no caso do drywall, que, ao longo de suas atividades, já soma mais de 35 mil ensaios. O seminário também tem como objetivo aproximar esse tema do consumidor final, com uma linguagem mais acessível. O conjunto dos PSQs e a Abramat estão desenvolvendo uma ferramenta digital com este objetivo, que terá seu pré-lançamento durante a FEICON”, complementa.

Agenda técnica reúne especialistas do setor

A programação tem início às 14h, no Pavilhão 8, sala 105 – Espaço ANAMACO, reunindo representantes da indústria, do varejo e de entidades setoriais para discutir os principais desafios e avanços relacionados ao controle de qualidade no país.

A agenda inclui três painéis principais: os desafios dos programas habitacionais no Brasil; a qualidade do material de construção, com foco nos riscos associados a produtos não conformes e nas iniciativas de conscientização; e os impactos da reforma tributária no setor.

“A agenda de qualidade vem avançando a partir de uma construção conjunta entre indústria, varejo e entidades gestoras dos PSQs. Temas como rastreabilidade e integração de dados ganham relevância, especialmente com o crescimento do e-commerce, fortalecendo um ecossistema mais confiável e transparente”, avalia Rodrigo Nandi, coordenador do Comitê de Política Setorial de Qualidade do Sistema ANAMACO.

Rodrigo Nandi informa que o projeto ganhou força a partir da FEICON 2025. “A proposta inicial era entender os desafios de cada programa setorial, mas a iniciativa evoluiu rapidamente, com ampla adesão e maior integração entre os participantes”.

Setores participantes dos Programas Setoriais da Qualidade

Atualmente, os PSQs abrangem diferentes segmentos essenciais da construção civil, incluindo produtos como cimento, tintas, blocos cerâmicos e de concreto, argamassas, revestimentos cerâmicos, telhas, tubos e conexões de PVC, esquadrias, fechaduras, metais e louças sanitárias, além de sistemas construtivos como drywall, painéis de madeira e soluções para instalações elétricas e hidráulicas. A diversidade de setores evidencia a abrangência do programa e sua importância para toda a cadeia produtiva.

A iniciativa reforça a atuação integrada entre indústria e varejo na promoção de boas práticas e no fortalecimento da qualidade no setor da construção civil. Os debates também devem ampliar a conscientização sobre a importância da conformidade técnica e estimular padrões mais rigorosos em toda a cadeia produtiva.

Serviço:

Evento: Seminário Qualidade do Material de Construção e Responsabilidade no Mercado | ABRAMAT e Sistema ANAMACO

Data: 7 de abril

Horário: a partir das 14h (painéis)

Local: São Paulo Expo – Pavilhão 8. Sala 105 (Espaço ANAMACO)

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