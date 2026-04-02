HUAWEI Band 11 Series chega ao Brasil em ação única
Para lançamento de produto central em sua estratégia no Brasil, Huawei faz ação única com preço exclusivo.
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A qualidade do sono tem ganhado cada vez mais atenção em debates sobre saúde e bem-estar. O tema deixou de ser apenas uma questão de estilo de vida e passou a ser tratado como um desafio de saúde pública.
Dados do EPISONO, estudo epidemiológico conduzido pelo Instituto do Sono, revelaram que 33% da população têm apneia obstrutiva e que mais de 60% sofrem com algum distúrbio de sono.
Nesse cenário, cresce o interesse por tecnologias capazes de acompanhar indicadores fisiológicos durante a noite. Dispositivos vestíveis, como relógios inteligentes e pulseiras fitness, passaram a incorporar sensores capazes de registrar diferentes parâmetros do organismo durante o sono, permitindo que usuários acompanhem seus padrões de descanso ao longo do tempo.
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Esse movimento se reflete na chegada da HUAWEI Band 11 Series ao Brasil, nova geração de pulseiras inteligentes da Huawei, que amplia o portfólio da marca com foco em leveza, monitoramento avançado e integração com a rotina dos usuários.
Compatível com smartphones Android e iOS, a HUAWEI Band 11 Series foi desenvolvida para oferecer uma experiência contínua e acessível, independentemente do dispositivo utilizado. A bateria pode chegar a até 14 dias de uso, reduzindo a necessidade de recargas frequentes e favorecendo o monitoramento prolongado.
A nova geração combina recursos voltados à prática esportiva com um design mais refinado, atendendo desde usuários que buscam melhorar a qualidade de vida até praticantes regulares de atividades físicas. A HUAWEI Band 11 está disponível nas cores verde, bege, preto, branco e roxo, enquanto a versão HUAWEI Band 11 Pro chega nas opções verde, preto e azul, com acabamento contínuo e bordas arredondadas.
Na versão Pro, o dispositivo conta com corpo ultrafino em liga de alumínio moldado por tecnologia CNC e peso de aproximadamente 18 gramas, o que contribui para maior conforto durante o uso prolongado. A pulseira em fluoroelastômero foi projetada para favorecer a respirabilidade, enquanto a edição verde inclui uma pulseira trançada em dois tons, com estrutura leve e ventilada.
No campo das atividades físicas, a HUAWEI Band 11 Pro incorpora sistema de posicionamento GNSS autônomo, permitindo o rastreamento de rotas ao ar livre sem dependência constante do smartphone. Entre os recursos disponíveis estão o modo Track Run, com correção automática de trajetória em pista, pausa automática em exercícios como corrida e ciclismo, além do monitoramento da postura de corrida com base em sensores de movimento.
O dispositivo também amplia a inclusão de diferentes perfis de usuários ao aprimorar o modo Cadeira de Rodas nos Anéis de Atividade. A funcionalidade considera métricas específicas, como impulsos da cadeira, além de integrar dados como frequência cardíaca e níveis de oxigenação no sangue (SpO?).
No monitoramento de saúde, a HUAWEI Band 11 Series incorpora recursos voltados tanto ao bem-estar físico quanto emocional. O sistema é capaz de identificar diferentes estados emocionais com base em dados fisiológicos, além de realizar acompanhamento contínuo da variabilidade da frequência cardíaca (VFC), indicador associado à recuperação e níveis de estresse.
O acompanhamento do sono também foi ampliado, com monitoramento da respiração durante a noite, análise de cochilos diurnos e visualização detalhada dos padrões de descanso. Esses dados permitem uma compreensão mais ampla da qualidade do sono e dos hábitos de recuperação ao longo do dia.
Segundo Diego Marcel, gerente de relações públicas da Huawei Consumer Business Group no Brasil, o lançamento acompanha uma mudança no comportamento do consumidor: “Os wearables deixaram de ser apenas acessórios esportivos e passaram a desempenhar um papel importante na gestão da saúde e do bem-estar. A HUAWEI Band 11 Series foi desenvolvida para oferecer uma experiência completa, combinando monitoramento inteligente, conforto no uso contínuo e integração com a rotina dos usuários”, destaca.
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A HUAWEI Band 11 Series estará disponível no Brasil a partir de 4 de abril de 2026, nas principais plataformas de e-commerce e varejistas parceiros da marca. Informações sobre preços e condições de lançamento serão divulgadas nos canais oficiais da Huawei.
Website: https://consumer.huawei.com/br/