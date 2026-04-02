Hospital Pitangueira amplia capacidade de atendimento

O Hospital Pitangueiras, em Jundiaí (SP), inicia uma nova fase após passar por um amplo processo de modernização que envolveu investimentos de aproximadamente R$ 10 milhões em infraestrutura, tecnologia e qualificação dos espaços assistenciais.

As melhorias contemplam desde a chegada do paciente até os bastidores da operação hospitalar. Entre os principais avanços está a implantação de 15 novos consultórios, que contribui para ampliar a capacidade de atendimento ambulatorial e proporcionar mais agilidade nos serviços.

A unidade também recebeu novas camas hospitalares, monitores e equipamentos voltados ao suporte das equipes médicas, fortalecendo a assistência direta ao paciente. Para garantir maior segurança e continuidade dos serviços, foi instalado um novo gerador de energia, além de reformas estruturais em áreas estratégicas.

A recepção foi completamente remodelada, com foco em conforto e otimização do fluxo de atendimento. Já a fachada passou por uma revitalização que aumenta a acessibilidade e reforça a identidade visual da instituição.

“Quando investimos em infraestrutura, protocolos e ambientes de atendimento, estamos pensando simultaneamente em quem cuida e em quem é cuidado. Estruturas mais modernas e organizadas favorecem o trabalho das equipes e tornam a experiência do paciente mais segura, acolhedora e eficiente”, afirma José Donizete Camilo, diretor da operadora Sobam.

Para Anderson Nascimento, CEO da Rede Total Care, as melhorias refletem um movimento contínuo de fortalecimento da rede hospitalar. “Nosso compromisso é evoluir para oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde e garantir ao paciente um ambiente seguro, confortável e preparado para uma assistência de alta qualidade”, destaca.

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O Hospital Pitangueiras reforça seu papel como um dos principais polos assistenciais de Jundiaí, amplia a capacidade de atendimento e eleva o padrão de cuidado oferecido à população.