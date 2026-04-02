Festival Piano para Todos apresenta Vanessa da Mata

A terceira edição do Festival Piano para Todos acontece nos dias 25 e 26 de abril de 2026, ocupando novamente o palco sustentável instalado no Parque Garota de Ipanema. O festival é apresentado pelo Ministério da Cultura e pela SH Fôrmas, Andaimes e Escoramentos, com o apoio da Lei Rouanet e apoio institucional da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Subprefeitura da Zona Sul.



A produção é da DELLARTE e a realização da Gaia Produções Artísticas e Ministério da Cultura - Governo do Brasil.

No sábado, dia 25 de abril, a programação começa com o Circo Macaco Prego, com espetáculo e oficinas voltados ao público infantil. O dia conta ainda com o cantor, pianista e compositor Tibí, que apresenta músicas de seus dois álbuns autorais, além de versões de Elton John, Queen e Stevie Wonder, acompanhado de uma banda formada por Felipe Alves (bateria), Ricardo Cordeiro (baixo), Rik Oliveira (guitarra e vocais), Wellington Siqueira (trompete) e Ckallebe (sax).

O Piano Rock, comandado pelo pianista Gláucio Cristelo, encerra o primeiro dia do festival com releituras de clássicos do rock internacional, além de versões de sucessos de bandas como U2, Coldplay, Rolling Stones e Guns N’ Roses.

No domingo, dia 26 de abril, o Circo Macaco Prego volta a abrir a programação, seguido do pianista Jonathan Ferr, reconhecido por mesclar jazz, improvisação e referências da música negra brasileira, aproximando o piano de novas linguagens e públicos.

O encerramento do festival fica a cargo de Vanessa da Mata, com o espetáculo “Todas Elas”, que apresenta canções do álbum lançado em 2025, ao lado de sucessos que consolidaram sua trajetória, como “Boa Sorte”, “Amado”, “Não Me Deixe Só” e “Ai, Ai, Ai”. A DJ Tati da Vila vai comandar a trilha sonora entre shows nos dois dias.

A primeira edição do Festival Piano para Todos, realizada em 2024, teve como marco principal a doação pela SH de um palco sustentável ao Parque Garota de Ipanema, concebido especialmente para o projeto e incorporado de forma permanente ao espaço público. Nesse cenário, o festival apresentou uma programação gratuita reunindo concertos de música clássica, instrumental e popular brasileira, além de atrações voltadas ao público infantil. A edição contou com apresentações de Joyce Moreno, Leila Pinheiro, Antonio Adolfo, Delia Fischer, Claudio Dauelsberg, entre muitos outros artistas.

Em 2025, o Piano para Todos voltou a ocupar o Parque Garota de Ipanema, reunindo novamente artistas de diferentes gerações e linguagens musicais, com shows de Ivan Lins, comemorando 80 anos de vida e 55 anos de carreira, Cristóvão Bastos, Romero Lubambo e Mauro Senise, entre outros nomes.

A origem do Festival

O Festival Piano para Todos tem origem na história de um piano Steinway que se tornou símbolo do projeto. O instrumento foi presente de Geraldo Katz, fundador da SH Fôrmas, Andaimes e Escoramentos, para sua noiva, D. Sônia, por ocasião do noivado do casal, em 1953. Pianista, D. Sônia manteve ao longo da vida uma relação constante com o instrumento, realizando concertos e recebendo jovens músicos em sua casa, mesmo após ser diagnosticada com Parkinson.

Décadas depois, o piano passou por um processo de restauração para voltar a ser utilizado em apresentações públicas. A recuperação do instrumento e a decisão de colocá-lo novamente em circulação deram origem à ideia de criar um festival que tivesse o piano como protagonista e que dialogasse com diferentes linguagens musicais, do repertório clássico à música popular brasileira.

Em 2026, o mesmo instrumento que inspirou a criação do festival volta novamente a ocupar o palco do Parque Garota de Ipanema, como peça central do projeto.

Sobre a SH

Com 56 anos de mercado e milhares de obras atendidas, a SH, empresa brasileira desenvolvedora de soluções para o setor de construção civil, é especializada em locação de equipamentos de engenharia para estruturas, entre sistemas de fôrmas, andaimes e escoramentos metálicos. Além disso, fabrica o Lumiform® SH, solução para paredes de concreto, composta por painéis de aço e alumínio, duráveis e leves, que permitem economia de tempo e custo na construção. Com fábrica própria e rede de distribuição do Brasil, além de presença na América Latina, a SH conta com 11 unidades no Brasil e uma no Paraguai. A empresa apoia diversas instituições sem fins lucrativos nas áreas de esporte, tecnologia e cultura.

Sobre a Dellarte

Uma das maiores produtoras de soluções e eventos culturais do país, atuando na área da música clássica, jazz e artes performáticas há mais de 40 anos, a Dellarte já realizou mais de 1.500 apresentações para mais de 3 milhões de pessoas.

John Malkovich, Jessye Norman, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Montserrat Caballé, Kiri Te Kanawa, Kathleen Battle, Balé do Teatro Bolshoi, New York City Ballet, Balé do Teatro Mariinsky – Kirov, Ballet da Ópera Nacional de Paris, MOMIX Dance Theatre, Martha Argerich e Nelson Freire, Mstislav Rostropovich, Evgeny Kissin, Lang Lang, Yuja Wang, Itzhak Perlman, Joshua Bell, Yo-Yo Ma, City of Birmingham Symphony Orchestra com Sir Simon Rattle, New York Philharmonic com Kurt Masur, Royal Philharmonic Orchestra, Filarmônica de Viena, Companhia Antonio Gades, Cia Joaquim Cortez, Ballet do Teatro Scala de Milão, Kamasi Washington, Bobby McFerrin, Keith Jarrett, Paco de Lucía e Chick Corea são alguns dos nomes que já se apresentaram no Brasil em realizações da Dellarte.

Festival Piano para Todos 2026

Datas: 25 e 26 de abril de 2026

Horários: a partir das 14h30

Local: Parque Garota de Ipanema – Rio de Janeiro

Entrada: gratuita

Classificação etária: livre

25 de abril (sábado)

14h30 – Abertura do espaço ao público

15h – Espetáculo | Circo Macaco Prego

16h – Oficina 1 | Circo Macaco Prego

16h45 – Oficina 2 | Circo Macaco Prego

17h – Show | Tibí e sexteto

18h10 – Intervalo DJ Tati da Vila

19h – Show | Piano Rock

26 de abril (domingo)

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14h30 – Abertura do espaço ao público

15h – Espetáculo | Circo Macaco Prego

16h – Oficina 1 | Circo Macaco Prego

16h45 – Oficina 2 | Circo Macaco Prego

17h – Show | Jonathan Ferr

18h10 – Intervalo DJ Tati da Vila

19h – Show | Vanessa da Mata



