Expo Turismo Paulista estreia no Anhembi, na capital paulista
Evento inédito da APRECESP acontece de 6 a 8 de abril durante o 68º Congresso Estadual de Municípios e reforça o turismo como motor da economia paulista. A Expo Turismo Paulista reúne 78 estâncias em grande vitrine do setor que movimentou R$ 195,7 bilhões no Brasil.
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Em um momento histórico para o turismo brasileiro, que encerrou 2025 com faturamento recorde de R$ 195,7 bilhões, o Distrito Anhembi recebe, entre os dias 6 e 8 de abril, a 1ª Expo Turismo Paulista, evento inédito que reunirá as estâncias turísticas do Estado de São Paulo em uma grande vitrine de destinos, cultura, gastronomia, negócios e experiências.
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Promovida pela Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (APRECESP), a feira integra a programação oficial do 68º Congresso Estadual de Municípios, realizado pela Associação Paulista de Municípios (APM), e ocupará uma área de 1.262 metros quadrados, dividida em quatro grandes quadrantes temáticos, no Distrito Anhembi.
Com inscrição gratuita pelo site oficial, o evento conta com o apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e da Secretaria Estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas, da Acquíssima, da Verth Tecnologia e do Sebrae-SP, parceiros que reforçam a relevância estratégica da iniciativa para o fortalecimento do turismo paulista.
“A Expo Turismo Paulista é uma iniciativa pioneira e histórica. Pela primeira vez, reunimos em um mesmo espaço a força, a diversidade e a identidade das nossas estâncias turísticas. Este evento fortalece o setor, amplia a visibilidade dos destinos e consolida o turismo como instrumento de desenvolvimento regional e geração de oportunidades”, destaca João Victor Barboza, presidente da APRECESP e prefeito de Águas de São Pedro.
Turismo em alta reforça importância estratégica do evento
A realização da Expo ocorre em um cenário extremamente positivo para o setor. Segundo levantamento da FecomercioSP, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o turismo brasileiro encerrou 2025 com R$ 195,7 bilhões em faturamento, crescimento de 4,6% em relação ao ano anterior, consolidando o melhor resultado da série histórica.
Somente o Estado de São Paulo respondeu por aproximadamente R$ 78,6 bilhões, aumento de 4% em relação ao ano anterior, mantendo a liderança nacional no segmento.
O turismo se consolida como uma das principais forças da economia paulista, com impacto direto na geração de empregos, renda e fortalecimento das economias regionais.
Quatro quadrantes traduzem a diversidade do turismo paulista. A área expositiva foi planejada para oferecer ao visitante uma verdadeira viagem por São Paulo, organizada em quatro experiências temáticas:
Quadrante Verde | Natureza e Ecoturismo
São Pedro, Salto, Ubatuba, Peruíbe, Cananéia, São José do Barreiro, Ilha Comprida, Analândia, Eldorado, Paraibuna, Joanópolis, Barra do Turvo, Mongaguá, Pereira Barreto, Paranapanema, Caconde, Morungaba, Buritama, Itanhaém, São Bento do Sapucaí, Avaré, Socorro, São Vicente, Guararema, Atibaia, Botucatu, Ibiúna, Salesópolis, Piraju, Bertioga, Brotas, Guarujá, Apiaí, Ilhabela, Caraguatatuba e São Sebastião.
Quadrante Laranja | Cultura, História e Patrimônio
Presidente Epitácio, Ribeirão Pires, Bananal, Tremembé, Monte Alegre do Sul, Holambra, Santa Rita do Passa Quatro, Iguape, São Luiz do Paraitinga, Jaú, Guaratinguetá, Batatais, Aparecida, Itu, Cunha e Tatuí.
Quadrante Azul | Bem-estar, Lazer e Turismo Urbano
Olímpia, Ibirá, Serra Negra, Barretos, Águas de Lindóia, Sertãozinho, Águas de São Pedro e Águas de Santa Bárbara.
Quadrante Amarelo | Gastronomia e Experiências Sensoriais
Amparo, São Roque, Santo Antônio do Pinhal, Lindóia, Bragança Paulista, Campos do Jordão, Águas da Prata e Paraguaçu Paulista.
Programação cultural oficial nos três dias de evento
A Expo contará com uma agenda cultural diversificada ao longo dos três dias, com manifestações tradicionais, música, cortejos e apresentações cênicas:
6 de abril | abertura e tradições populares
13h – 13h30 | Cerimônia de abertura
13h30 – 13h50 | Analândia – Bailarinas
13h50 – 14h10 | São Luiz do Paraitinga – Congada
14h10 – 14h30 | São Roque – Thales (viola)
14h30 – 14h50 | São Bento do Sapucaí – Bonecões
14h50 – 15h10 | São Luiz do Paraitinga – Bloco do Avatar
15h10 – 15h30 | São Luiz do Paraitinga – Charanga Parahytinga Brass
7 de abril | cultura e cortejos
10h – 11h | Iguape – Bob Orla
13h10 – 13h40 | São Vicente – Quadrilha
13h50 – 14h20 | Botucatu – Cuesta Jazz Band
14h30 – 15h10 | Mongaguá – Bateria Melhor Idade
15h20 – 16h | Águas de São Pedro – Parada de Páscoa
18h – 18h40 | Guararema – Bateria Pura Magia
18h50 - 19h20 | Eldorado - Anderson Souza & Márcio
8 de abril | encerramento musical
11h – 11h20 | Ribeirão Pires – EMARP
12h30 – 13h10 | São José do Barreiro – Orquestra AVIBA
13h20 – 14h10 | Atibaia – Taiko
14h20 – 15h | Tatuí – Bravo Electro
Cozinha Show valoriza sabores das estâncias
A programação gastronômica da Expo será destaque com a Cozinha Show:
6 de abril
15h45 – 16h45 | Cananéia – Pescado (Sugata-Mori)
17h – 18h | Ibiúna – Feijão tropeiro
7 de abril
12h – 12h50 | Guararema – Galinhada
15h10 – 16h | Guararema – Pastel
16h – 16h40 | São José do Barreiro – Risoto de Cordeiro
16h50 – 17h30 | Cananéia – Preparos com Cataia
18h45 – 19h45 | Botucatu – Paella Caipira
8 de abril
10h – 10h50 | Cananéia – Peixe defumado com banana à caiçara
11h – 11h40 | Águas de São Pedro – Risoto al Funghi Frescos
11h40 – 12h15 | Avaré – Pavlova com Geleia e Lemon Curd
15h10 – 16h | São Vicente – Arroz de Lula com Marisco
16h – 16h30 | Encerramento gastronômico e degustação final
Além das atrações culturais e da Cozinha Show, o público também poderá visitar o Mercado Paulista, espaço dedicado à comercialização de produtos típicos e artesanais das estâncias turísticas do estado.
Mercado Paulista reúne produtos típicos e valoriza a economia criativa das estâncias
Além da programação cultural e gastronômica, a Expo Turismo Paulista contará com o Mercado Paulista, espaço dedicado à exposição institucional e comercialização de produtos oriundos das estâncias turísticas paulistas, reforçando o turismo como vetor de desenvolvimento econômico, identidade regional e valorização dos produtores locais.
O ambiente reunirá uma ampla diversidade de itens que representam a riqueza cultural, artesanal e gastronômica do estado, com a participação de diversas estâncias, entre elas Atibaia, Joanópolis, Eldorado, Bananal, Ribeirão Pires, Holambra, Amparo, São José do Barreiro, Salesópolis, Bertioga, Campos do Jordão, Batatais, Itu, Iguape, São Roque, Tatuí, Guaratinguetá, Brotas, Lindóia, Ilha Comprida e Águas de Lindóia.
Entre os produtos que estarão disponíveis ao público, destacam-se artesanato, artes, queijos, cafés especiais, cervejas artesanais, cachaças, vinhos, azeites, doces e compotas, embutidos, mel, chocolates, biscoitos, conservas, banana chips, palmito, produtos à base de juçara e itens tradicionais da culinária regional.
O espaço foi concebido para aproximar visitantes e produtores, estimulando a geração de negócios, o consumo de produtos regionais e a valorização da economia criativa e do empreendedorismo turístico das estâncias.
Serviço:
Evento: 1ª Expo Turismo Paulista
Data: 6, 7 e 8 de abril de 2026
Local: Distrito Anhembi – São Paulo (SP)
Inscrição gratuita no site oficial: www.expoturismopaulista.com.br
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Evento integrado ao: 68º Congresso Estadual de Municípios – APM
Website: https://www.expoturismopaulista.com.br