Expo Turismo Paulista estreia no Anhembi, na capital paulista

Em um momento histórico para o turismo brasileiro, que encerrou 2025 com faturamento recorde de R$ 195,7 bilhões, o Distrito Anhembi recebe, entre os dias 6 e 8 de abril, a 1ª Expo Turismo Paulista, evento inédito que reunirá as estâncias turísticas do Estado de São Paulo em uma grande vitrine de destinos, cultura, gastronomia, negócios e experiências.

Promovida pela Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (APRECESP), a feira integra a programação oficial do 68º Congresso Estadual de Municípios, realizado pela Associação Paulista de Municípios (APM), e ocupará uma área de 1.262 metros quadrados, dividida em quatro grandes quadrantes temáticos, no Distrito Anhembi.

Com inscrição gratuita pelo site oficial, o evento conta com o apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e da Secretaria Estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas, da Acquíssima, da Verth Tecnologia e do Sebrae-SP, parceiros que reforçam a relevância estratégica da iniciativa para o fortalecimento do turismo paulista.

“A Expo Turismo Paulista é uma iniciativa pioneira e histórica. Pela primeira vez, reunimos em um mesmo espaço a força, a diversidade e a identidade das nossas estâncias turísticas. Este evento fortalece o setor, amplia a visibilidade dos destinos e consolida o turismo como instrumento de desenvolvimento regional e geração de oportunidades”, destaca João Victor Barboza, presidente da APRECESP e prefeito de Águas de São Pedro.

Turismo em alta reforça importância estratégica do evento

A realização da Expo ocorre em um cenário extremamente positivo para o setor. Segundo levantamento da FecomercioSP, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o turismo brasileiro encerrou 2025 com R$ 195,7 bilhões em faturamento, crescimento de 4,6% em relação ao ano anterior, consolidando o melhor resultado da série histórica.

Somente o Estado de São Paulo respondeu por aproximadamente R$ 78,6 bilhões, aumento de 4% em relação ao ano anterior, mantendo a liderança nacional no segmento.

O turismo se consolida como uma das principais forças da economia paulista, com impacto direto na geração de empregos, renda e fortalecimento das economias regionais.

Quatro quadrantes traduzem a diversidade do turismo paulista. A área expositiva foi planejada para oferecer ao visitante uma verdadeira viagem por São Paulo, organizada em quatro experiências temáticas:

Quadrante Verde | Natureza e Ecoturismo

São Pedro, Salto, Ubatuba, Peruíbe, Cananéia, São José do Barreiro, Ilha Comprida, Analândia, Eldorado, Paraibuna, Joanópolis, Barra do Turvo, Mongaguá, Pereira Barreto, Paranapanema, Caconde, Morungaba, Buritama, Itanhaém, São Bento do Sapucaí, Avaré, Socorro, São Vicente, Guararema, Atibaia, Botucatu, Ibiúna, Salesópolis, Piraju, Bertioga, Brotas, Guarujá, Apiaí, Ilhabela, Caraguatatuba e São Sebastião.

Quadrante Laranja | Cultura, História e Patrimônio

Presidente Epitácio, Ribeirão Pires, Bananal, Tremembé, Monte Alegre do Sul, Holambra, Santa Rita do Passa Quatro, Iguape, São Luiz do Paraitinga, Jaú, Guaratinguetá, Batatais, Aparecida, Itu, Cunha e Tatuí.

Quadrante Azul | Bem-estar, Lazer e Turismo Urbano

Olímpia, Ibirá, Serra Negra, Barretos, Águas de Lindóia, Sertãozinho, Águas de São Pedro e Águas de Santa Bárbara.

Quadrante Amarelo | Gastronomia e Experiências Sensoriais

Amparo, São Roque, Santo Antônio do Pinhal, Lindóia, Bragança Paulista, Campos do Jordão, Águas da Prata e Paraguaçu Paulista.

Programação cultural oficial nos três dias de evento

A Expo contará com uma agenda cultural diversificada ao longo dos três dias, com manifestações tradicionais, música, cortejos e apresentações cênicas:

6 de abril | abertura e tradições populares

13h – 13h30 | Cerimônia de abertura

13h30 – 13h50 | Analândia – Bailarinas

13h50 – 14h10 | São Luiz do Paraitinga – Congada

14h10 – 14h30 | São Roque – Thales (viola)

14h30 – 14h50 | São Bento do Sapucaí – Bonecões

14h50 – 15h10 | São Luiz do Paraitinga – Bloco do Avatar

15h10 – 15h30 | São Luiz do Paraitinga – Charanga Parahytinga Brass

7 de abril | cultura e cortejos

10h – 11h | Iguape – Bob Orla

13h10 – 13h40 | São Vicente – Quadrilha

13h50 – 14h20 | Botucatu – Cuesta Jazz Band

14h30 – 15h10 | Mongaguá – Bateria Melhor Idade

15h20 – 16h | Águas de São Pedro – Parada de Páscoa

18h – 18h40 | Guararema – Bateria Pura Magia

18h50 - 19h20 | Eldorado - Anderson Souza & Márcio

8 de abril | encerramento musical

11h – 11h20 | Ribeirão Pires – EMARP

12h30 – 13h10 | São José do Barreiro – Orquestra AVIBA

13h20 – 14h10 | Atibaia – Taiko

14h20 – 15h | Tatuí – Bravo Electro

Cozinha Show valoriza sabores das estâncias

A programação gastronômica da Expo será destaque com a Cozinha Show:

6 de abril

15h45 – 16h45 | Cananéia – Pescado (Sugata-Mori)

17h – 18h | Ibiúna – Feijão tropeiro

7 de abril

12h – 12h50 | Guararema – Galinhada

15h10 – 16h | Guararema – Pastel

16h – 16h40 | São José do Barreiro – Risoto de Cordeiro

16h50 – 17h30 | Cananéia – Preparos com Cataia

18h45 – 19h45 | Botucatu – Paella Caipira

8 de abril

10h – 10h50 | Cananéia – Peixe defumado com banana à caiçara

11h – 11h40 | Águas de São Pedro – Risoto al Funghi Frescos

11h40 – 12h15 | Avaré – Pavlova com Geleia e Lemon Curd

15h10 – 16h | São Vicente – Arroz de Lula com Marisco

16h – 16h30 | Encerramento gastronômico e degustação final

Além das atrações culturais e da Cozinha Show, o público também poderá visitar o Mercado Paulista, espaço dedicado à comercialização de produtos típicos e artesanais das estâncias turísticas do estado.

Mercado Paulista reúne produtos típicos e valoriza a economia criativa das estâncias

Além da programação cultural e gastronômica, a Expo Turismo Paulista contará com o Mercado Paulista, espaço dedicado à exposição institucional e comercialização de produtos oriundos das estâncias turísticas paulistas, reforçando o turismo como vetor de desenvolvimento econômico, identidade regional e valorização dos produtores locais.

O ambiente reunirá uma ampla diversidade de itens que representam a riqueza cultural, artesanal e gastronômica do estado, com a participação de diversas estâncias, entre elas Atibaia, Joanópolis, Eldorado, Bananal, Ribeirão Pires, Holambra, Amparo, São José do Barreiro, Salesópolis, Bertioga, Campos do Jordão, Batatais, Itu, Iguape, São Roque, Tatuí, Guaratinguetá, Brotas, Lindóia, Ilha Comprida e Águas de Lindóia.

Entre os produtos que estarão disponíveis ao público, destacam-se artesanato, artes, queijos, cafés especiais, cervejas artesanais, cachaças, vinhos, azeites, doces e compotas, embutidos, mel, chocolates, biscoitos, conservas, banana chips, palmito, produtos à base de juçara e itens tradicionais da culinária regional.

O espaço foi concebido para aproximar visitantes e produtores, estimulando a geração de negócios, o consumo de produtos regionais e a valorização da economia criativa e do empreendedorismo turístico das estâncias.

Serviço:

Evento: 1ª Expo Turismo Paulista

Data: 6, 7 e 8 de abril de 2026

Local: Distrito Anhembi – São Paulo (SP)

Inscrição gratuita no site oficial: www.expoturismopaulista.com.br

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Evento integrado ao: 68º Congresso Estadual de Municípios – APM