A LYCRA Company anuncia parceria estratégica para fibra LYCRA®

A LYCRA Company, líder global em soluções inovadoras e sustentáveis ??em fibras para as indústrias de vestuário e cuidados pessoais, anunciou hoje a assinatura de um acordo de parceria estratégica com a Texhong International Group Limited (“Texhong”), uma das maiores fornecedoras mundiais de tecidos de algodão com núcleo fiado. De acordo com o acordo, a Texhong será parceira exclusiva da LYCRA Company para levar a fibra LYCRA® renovável, feita com 30% de conteúdo de origem vegetal*, ao setor de fios com núcleo fiado na China. Essa colaboração visa acelerar a adoção do elastano de origem biológica em toda a indústria global de vestuário e têxtil.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260402581032/pt/

The LYCRA Company announced a strategic partnership with Texhong International Group for renewable LYCRA® fiber. Pictured at the signing ceremony held in Shanghai (left to right): Jason Wang, Vice President, Asia, The LYCRA Company, and Zhou Xia, Chief Operating Officer of Texhong International Group.

A fibra LYCRA® renovável, com 30% de conteúdo de origem vegetal, é a mais recente conquista da The LYCRA Company em seus esforços para desenvolver materiais mais sustentáveis. Derivada em parte do milho dentado, espera-se que essa nova oferta mantenha a elasticidade, o conforto e a durabilidade excepcionais da fibra LYCRA® padrão derivada de combustíveis fósseis. Informações de uma recente Avaliação do Ciclo de Vida "Do Berço ao Portão" indicaram uma redução de até 32%** nas emissões de carbono em comparação com a fibra LYCRA® derivada de combustíveis fósseis.

“Essa parceria estratégica reforça a posição de liderança da The LYCRA Company em inovação de fibras sustentáveis ??e aplicação industrial”, disse Jason Wang, vice-presidente da LYCRA Company para a Ásia. "A fibra LYCRA® renovável já possui uma base sólida para adoção comercial. A parceria com a Texhong expandirá ainda mais sua escala industrial. Ao trabalharmos em estreita colaboração com parceiros da cadeia de valor, buscamos impulsionar continuamente a adoção generalizada de materiais inovadores e de menor impacto em toda a indústria têxtil.”

A Texhong aproveitará sua cadeia de valor têxtil consolidada para desenvolver fios personalizados com núcleo fiado, utilizando a fibra Renewable LYCRA®, que contém 30% de conteúdo vegetal. Esses produtos oferecem uma solução integrada e sustentável, desde as matérias-primas de origem biológica até a fabricação do fio. No futuro, as duas empresas impulsionarão conjuntamente a inovação colaborativa em materiais de elastano de origem biológica, fabricação de fios e aplicações de uso final para marcas.

“A Texhong tem se dedicado há muito tempoàpesquisa e desenvolvimento eàfabricação de têxteis de algodão de alto valor agregado e fios com núcleo fiado”, disse Zhou Xia, diretor de Operações da Texhong. “A parceria com a LYCRA Company trará novos avanços em aplicações de materiais de base biológica e aprimorará ainda mais a sustentabilidade do produto. Juntos, aceleraremos a inovação e a penetração no mercado de soluções de fios com núcleo fiado de origem biológica.”

A Texhong utiliza fibras da marca LYCRA® há quase duas décadas e colabora com a LYCRA Company em diversos avanços tecnológicos, incluindo a tecnologia patenteada de tecido LYCRA® dualFX®. O aprofundamento dessa parceria reflete o compromisso compartilhado das empresas com o progresso tecnológico, a sinergia operacional e o desenvolvimento sustentável. Demonstra também o compromisso contínuo da LYCRA Company em fortalecer a cadeia de valor têxtil por meio da inovação constante.

*30% de conteúdo renovável para ser confirmado por testes de terceiros.

** Avaliação Comparativa do Ciclo de Vida: Fibra LYCRA® com PTMEG de Origem Biológica vs. Fibra LYCRA® com PTMEG de Origem Fóssil, Ramboll, 2026.

Sobre a The LYCRA Company

A LYCRA Company é uma fornecedora global líder em soluções de fibras e tecnologia para as indústrias de vestuário e cuidados pessoais, comprometida em oferecer produtos sustentáveis ??feitos com ingredientes renováveis, reciclados pré e pós-consumo, que reduzem o desperdício e ajudam a pavimentar o caminho para a circularidade. Com sede em Wilmington, Delaware, Estados Unidos, a empresa detém as marcas LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA®, T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® and TACTEL®. A LYCRA Company agrega valor aos produtos de seus clientes, oferecendo inovações exclusivas que atendemànecessidade do consumidor por conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em thelycracompany.com.

LYCRA® é uma marca comercial da The LYCRA Company.

Sobre a Texhong International Group Limited

A Texhong International Group Limited, fundada em 1997, é uma das principais fornecedoras mundiais de tecidos de algodão com núcleo fiado, especializado na fabricação e venda de tecidos de algodão de alta qualidade e design moderno. O Grupo está atualmente entre as três empresas mais competitivas do setor têxtil de algodão na China, figura na lista das 500 Maiores Empresas da China e tem ações negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong. Guiado por seus valores fundamentais de “Reverenciar o Céu, Amar as Pessoas, Beneficiar a Si Mesmo e aos Outros”, o Grupo está comprometido em se tornar uma empresa movida pela felicidade, caracterizada pela aprendizagem e crescimento contínuos, buscando criar uma vida melhor e mais inspiradora por meio da inovação.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Eva Chen

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Eva.Chen@lycra.com