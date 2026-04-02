Empresas brasileiras listam-se nos EUA e ampliam presença

Abrir capital nos Estados Unidos é amplamente visto como um passo estratégico que vai além do acesso a recursos financeiros, refletindo também a inserção em um dos mercados de capitais mais exigentes e visíveis do mundo. Nos últimos anos, companhias brasileiras têm ampliado sua presença no mercado de capitais dos Estados Unidos, movimento que evidencia o acesso ao ambiente internacional.



Esse contexto também demonstra que a sustentação de valor ao longo do tempo está associada a fatores como consistência operacional, previsibilidade de resultados e alinhamento às expectativas dos investidores.

“Abrir capital nos EUA vai além do acesso a recursos; é um teste de maturidade, governança e consistência para sustentar valor no mercado mais exigente do mundo”, afirma Christina Maldonado, Capital Markets Director da LLYC.

O país reúne uma base ampla de investidores institucionais, com acesso a capital relevante e cobertura de analistas de alcance global. Em contrapartida, o nível de exigência inclui avaliação da governança corporativa, qualidade das informações divulgadas, disciplina na alocação de capital e clareza na estratégia de crescimento e lucratividade.

Empresas brasileiras acostumadas às regras da B3 frequentemente enfrentam desafios relacionados ao grau de detalhamento exigido nos relatórios da SEC, nos resultados trimestrais e nas interações com o mercado. “Uma boa narrativa abre portas, mas a permanência depende de desempenho consistente e transparência. A preparação regulatória, embora complexa, é apenas o começo”, destaca Christina.

“Liderar uma companhia listada nos EUA exige adaptação a um ambiente de maior escrutínio, com pressão por resultados trimestrais, exposição à volatilidade e um cenário jurídico mais rigoroso”, explica. Investidores comparam empresas brasileiras a pares globais, e não apenas locais. Sem um posicionamento claro como líder de categoria, torna-se difícil sustentar múltiplos elevados”, acrescenta.

A construção de liquidez e de uma base de investidores requer planejamento, definição de free float adequado e estratégia consistente de comunicação. “Empresas mais bem-sucedidas iniciam o relacionamento com investidores antes mesmo do IPO, educando o mercado e estruturando sua narrativa”, diz.

Nesse contexto, a governança corporativa assume papel central. “A reputação passa a ser um ativo financeiro e precisa ser tão sólida nos números quanto nos intangíveis”, reforça.

Uma listagem nos Estados Unidos pode contribuir para o fortalecimento da marca global, acesso a capital, viabilização de aquisições e atração de talentos, além de estimular padrões mais elevados de governança.

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“O sucesso não depende apenas de solidez financeira, mas da capacidade de transformar a visibilidade em confiança, base de um posicionamento global sustentável”, conclui Christina.