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Lei do exame toxicológico no trânsito completa 10 anos

Encontro reúne especialistas e aponta avanços da política pública, além de alertar para desafios no combate ao uso de drogas e à fadiga no trânsito.

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Repórter
02/04/2026 12:46

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Obesity patient take medicine colorful tablets, pills and capsules in hand for treatment and cure disease or sickness. Drug prescription use for medication in medical clinic, pharmacy service concept.
Obesity patient take medicine colorful tablets, pills and capsules in hand for treatment and cure disease or sickness. Drug prescription use for medication in medical clinic, pharmacy service concept. crédito: Getty Images

O cenário brasileiro reforça a urgência do debate sobre o uso de substâncias psicoativas no trânsito, fator associado a milhares de acidentes todos os anos. Entre 2010 e 2014, por exemplo, o número de mortes no trânsito cresceu de forma contínua, chegando a quase 40 mil óbitos anuais, segundo dados do Ministério da Saúde.

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Dentro desse contexto, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial realizou, no Rio de Janeiro, o evento “Ciência que Salva Vidas: Uma Década do Exame Toxicológico no Trânsito”. O encontro marcou os dez anos da implementação do exame toxicológico de larga janela no Brasil e reuniu especialistas em saúde, segurança viária, transporte e políticas públicas para discutir os resultados da medida na prevenção do uso de drogas entre motoristas profissionais e seu impacto na segurança das estradas.

Para o toxicologista Alvaro Pulchinelli Jr., patologista clínico e presidente do Conselho de Ex-Presidentes da SBPC/ML, o evento ressalta as conquistas, mas também reforça a necessidade de avanços no setor. “Conseguimos discutir temas sensíveis ao longo desses dez anos de implementação da lei, mostrando não só a sua importância, mas também os desafios que teremos pela frente na próxima década”, reforça o especialista.

O impacto do uso de entorpecentes no trânsito é expressivo e crescente. “Somente em 2024, o Sistema Único de Saúde (SUS) gastou cerca de R$ 450 milhões com internações relacionadas a sinistros de trânsito, o que mostra a dimensão do problema como questão de saúde pública”, afirma Marcos Musafir, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). O especialista também chama atenção para fatores de risco cada vez mais presentes no dia a dia das vias brasileiras: “Hoje, a distração pelo uso do celular já figura como uma das principais causas de sinistros, especialmente entre determinadas faixas etárias”, acrescenta.

O problema também envolve falhas estruturais e de fiscalização. “Recentemente, identificamos mais de 2 mil postagens em redes sociais de pessoas dizendo que deixariam de usar drogas para conseguir a carteira de habilitação. Apesar disso, muitos Detrans ainda não exigem corretamente o exame, o que significa que estamos colocando habilitações nas mãos de usuários de drogas. Casos recentes, como o de um caminhoneiro com nível de substâncias 16 vezes acima do limite, envolvido em um acidente fatal, mostram a gravidade da situação”, exemplifica Rodolfo Rizzotto, fundador da ONG Trânsito Amigo.

A comparação com outros setores reforça a necessidade de maior rigor no trânsito. “Imagine embarcar em um avião sabendo que o piloto está sob efeito de álcool ou cocaína. Isso é inadmissível. Então, por que toleramos isso no trânsito? A diferença é apenas de escala — o risco é o mesmo”, questiona Marco Cantero, médico especialista em medicina aeroespacial. Segundo ele, enquanto a aviação possui protocolos rígidos de controle, no transporte rodoviário ainda há pressão por produtividade, o que pode levar motoristas ao uso de substâncias para se manterem acordados.

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Outro fator crítico levantado durante o evento é a fadiga. “Uma pessoa que permanece 16 horas acordada apresenta um nível de comprometimento semelhante ao de alguém alcoolizado. A privação de sono reduz o desempenho cognitivo e, com o uso de drogas, esse impacto é ainda maior. Hoje, temos equipamentos que podem medir a fadiga do profissional, o que pode contribuir expressivamente na redução de acidentes”, informa Marco Túlio Mello, diretor do Centro Multidisciplinar em Sonolência e Acidentes (CEMSA).



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