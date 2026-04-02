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Coleção “Bailarinas” de Gaby Alves estreia em abril

Gaby Alves lança a coleção “Bailarinas” em 7 de abril, no Hotel Fasano Jardins, em São Paulo, com peças inspiradas no ballet, bordado e ilustração, sob curadoria de Vera Simões.

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Repórter
02/04/2026 12:22

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Coleção “Bailarinas” de Gaby Alves estreia em abril
Coleção “Bailarinas” de Gaby Alves estreia em abril crédito: DINO

Gaby Alves, artista visual e joalheira, lança a coleção de joias “Bailarinas” no dia 7 de abril, no Hotel Fasano Jardins, em São Paulo, das 14h às 20h. A curadoria é de Vera Simões. O evento apresenta peças inspiradas no ballet, no bordado e na ilustração, com utilização de metais e pedras.

A coleção reúne colares e outras joias desenvolvidas a partir dessas referências. As peças têm inspiração em pontos de bordado, traços de nanquim e na trajetória da artista com o ballet. Os elementos utilizados fazem parte dos processos criativos explorados ao longo de sua atuação.

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Para Gaby, a joalheria é a extensão dos segmentos culturais por ela vivenciados. “Borboletas são bailarinas que voam entre flores”, afirma ao definir um dos conceitos da coleção. Sobre as pedras e cores utilizadas, refere-se a elas como componentes vitais. O verde associado à esmeralda é relacionado à natureza, ao equilíbrio e à proteção. A turmalina rosa e o quartzo rosa são associados ao amor. O quartzo azul é relacionado à comunicação e à tranquilidade, com referência a “O Quebra-Nozes” e “Giselle”.

Os colares são peças centrais da coleção e as “Bailarinas” funcionam como talismãs. As joias são apresentadas como parte de uma prática artística ligada à disciplina e à repetição. A coleção é estruturada a partir desses conceitos.

Para a curadora Vera Simões, que acompanha o desenvolvimento da coleção, “a Coleção Bailarinas é um convite para que todos conheçam os segmentos culturais que Gaby Alves percorreu para nos presentear”.

A curadoria participa da organização e acompanhamento das criações. O trabalho conjunto integra os elementos apresentados na coleção.

Serviço:

Lançamento: Coleção “Bailarinas” - Gaby Alves Joias
Local: Fasano – São Paulo Jardins
Data e horário: 7 de abril, das 14h às 20h
Endereço: Rua Vittorio Fasano, 88 – Jardim Paulista – São Paulo
Estacionamento com manobrista.

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Cris Primi – Assessoria de Imprensa
(11) 99664-8117
Vera Simões – Curadora
(11) 99585-9664

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