Cirurgia de catarata evolui e amplia recuperação da visão

A catarata é uma doença ocular que torna o cristalino, a lente natural do olho, opaco, dificultando a passagem de luz e prejudicando a formação de imagens na retina. Essa condição é responsável por cerca de 50% a 60% dos casos de cegueira no Brasil. O tratamento mais eficaz é a cirurgia, denominada facectomia com implante de lente intraocular.

O procedimento, o mais realizado na oftalmologia e uma das técnicas cirúrgicas que mais evoluiu nas últimas décadas, segundo a Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa (ABCCR), remove o cristalino afetado e o substitui por uma lente intraocular, restaurando a visão.

O Dr. Rafael Barroso, médico oftalmologista em Imperatriz (MA), pontua que a cirurgia de catarata evoluiu de uma retirada da lente opaca para uma cirurgia de restauração visual. “Com equipamentos de alta precisão e lentes intraoculares premium, é possível proporcionar ao paciente uma visão mais nítida, mais funcional e, em muitos casos, com independência dos óculos, representando uma mudança real de qualidade de vida”, destaca.

Segundo o médico, nos últimos anos, a cirurgia passou por uma transformação significativa, incluindo uso de biometria óptica avançada, planejamento digital e técnicas minimamente invasivas. “O grande avanço foi integrar tecnologia de ponta ao planejamento cirúrgico, permitindo uma abordagem mais precisa e com alto padrão de qualidade visual, possibilitando resultados mais previsíveis e seguros”, cita.

O especialista explica que atualmente existem lentes trifocais, de foco estendido e tóricas que corrigem também o astigmatismo. Isso significa que o paciente pode voltar a enxergar para longe, intermediário e perto com alto nível de nitidez. Para ele, a cirurgia deixou de ser apenas curativa e passou a ser também uma oportunidade de elevar o padrão visual, devido à evolução das lentes intraoculares.

De acordo com o oftalmologista, esses avanços impactaram o tempo de recuperação e a qualidade de vida do paciente no pós-operatório. Ele detalha que a cirurgia moderna é realizada com microincisões e anestesia local. “A melhora visual pode ocorrer nas primeiras 24 horas, mas o impacto mais significativo está em recuperar a autonomia e confiança”, frisa.

Descentralização do atendimento oftalmológico especializado

O Dr. Rafael Barroso afirma que a cirurgia de catarata é atualmente um dos procedimentos mais seguros da medicina. Segundo ele, o uso de tecnologia avançada, cálculos precisos de lente e técnicas minimamente invasivas proporcionam previsibilidade e alta taxa de satisfação, o que aumentou a confiança no procedimento e permitiu que mais pessoas buscassem tratamento no momento adequado.

No entanto, a desigualdade nacional na distribuição de oftalmologistas é um dos fatores que dificultam o acesso ao procedimento, é o que aponta a pesquisa Radar: demografia médica no Brasil. De acordo com o levantamento, 18 unidades da Federação estão abaixo da média brasileira, de 8,96 especialistas por cem mil habitantes, como é o caso do Maranhão, que registra 4,22.

O médico ressalta que a descentralização do atendimento é fundamental para o diagnóstico precoce e a presença de estrutura adequada e tecnologia faz toda a diferença no padrão final da visão. Ele acredita que, quando o paciente tem acesso à avaliação especializada e tecnologia avançada mais próxima de sua residência, ele tende a procurar atendimento antes que a catarata esteja muito avançada.

“Levar tecnologia de ponta para diferentes regiões significa permitir que mais pessoas tenham acesso a um tratamento moderno e de alta qualidade. A catarata é progressiva. Quanto mais cedo diagnosticada e planejada, melhor o resultado. Cidades-polo de saúde desempenham papel estratégico nesse cenário”, observa o especialista.

Um estudo conclui que a expansão da saúde privada em Imperatriz, no Maranhão, reorganiza o espaço urbano, concentra serviços especializados e fortalece a cidade como polo regional.

“Imperatriz consolidou-se como referência regional em atendimento oftalmológico especializado, atendendo pacientes do interior do Maranhão e de estados vizinhos. Essa estrutura reduz deslocamentos para capitais e amplia o acesso a exames modernos e cirurgias com alto padrão tecnológico”, comenta o oftalmologista.

O Dr. Rafael Barroso reforça a atual disponibilidade de tecnologia suficiente para oferecer resultados visuais de excelência e orienta pacientes que desconfiam ter catarata a buscar avaliação médica. “Visão embaçada, dificuldade para dirigir à noite, sensibilidade à luz ou troca frequente de grau são sinais importantes. A cirurgia moderna é rápida, segura e pode transformar a rotina do paciente. Adiar significa conviver com limitações desnecessárias”, conclui o profissional.

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Para mais informações sobre o Dr. Rafael Barroso, basta acessar seu site oficial: https://drrafaelbarroso.com.br/?