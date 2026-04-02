Rede Líderes lança obra com CTOs e CPOs

A Editora da Rede Líderes anuncia o lançamento da obra “Produto e Tecnologia”, uma coletânea de artigos que reúne a visão de diretores e C-Levels de grandes empresas digitais e tradicionais sobre os caminhos, dilemas e decisões que estão moldando o presente e o futuro das organizações.

O livro se apresenta como um registro de como líderes dessas áreas vêm pensando a empresa por dentro. Ao longo dos textos, os coautores revelam como tecnologia e produto deixaram de ocupar uma posição de suporte para assumir papel estrutural na definição de crescimento, eficiência operacional, experiência do cliente e sustentabilidade do negócio.

A nova reflexão proposta pela obra parte de uma mudança que os coautores identificam no mercado: segundo eles, as empresas já não competem apenas pela qualidade do que vendem, mas pela capacidade de evoluir continuamente aquilo que entregam. Nesse cenário, produto e tecnologia passam a funcionar, na ótica do livro, como áreas que interpretam comportamento, traduzem contexto, organizam prioridades e tornam a adaptação uma competência permanente da companhia.

Se antes a área de produto era frequentemente associada apenas a funcionalidades, jornadas e backlog, agora ela se consolida como um espaço de decisão sobre valor, relevância e alocação inteligente de recursos. Da mesma forma, a liderança de tecnologia deixa de ser vista apenas como responsável pela infraestrutura ou pela execução técnica e se torna peça-chave para definir velocidade, escalabilidade, resiliência e capacidade de transformação da empresa.

A coletânea reforça ainda que o encontro entre produto e tecnologia ganhou novo peso estratégico, justamente porque as empresas vivem um momento em que crescer já não basta. Segundo os coautores, é preciso crescer com consistência, integrar canais, reduzir fricções, responder mais rápido ao mercado e sustentar operações cada vez mais complexas. Nesse contexto, os líderes dessas áreas se tornam fundamentais porque ajudam a empresa a decidir não apenas o que construir, mas o que priorizar, o que simplificar e o que abandonar.

Ao reunir coautores que ocupam posições de liderança em empresas de diferentes setores, a obra mostra que esse debate não pertence apenas ao universo das companhias nativas digitais. Empresas tradicionais também passaram a depender da maturidade entre produto, tecnologia e negócio para manter competitividade, gerar novas receitas e responder às transformações impostas por dados, automação, inteligência artificial e novas expectativas dos consumidores.

A publicação integra a proposta editorial da Rede Líderes, que reúne mais de 850 líderes de diferentes áreas e empresas para ouvir as melhores soluções do mercado e apresentar soluções para desafios reais. Ao transformar experiências práticas em conteúdo editorial, a iniciativa busca, segundo seus organizadores, organizar conhecimento aplicado a partir da vivência de quem está na linha de frente das decisões corporativas.

Nesse sentido, o livro Produto e Tecnologia não funciona apenas como uma reunião de artigos, mas como um retrato da forma como lideranças empresariais estão lidando com uma nova lógica de mercado. Para os coautores, em vez de separar estratégia, operação e inovação, essas áreas passam a atuar de forma integrada, aproximando visão de negócio, capacidade técnica, entendimento do cliente e disciplina de execução.

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A obra reúne perspectivas que convergem, segundo os autores, para uma constatação comum: empresas sustentáveis são aquelas que conseguem aprender, ajustar e escalar de forma contínua. E isso depende, em grande parte, na visão dos coautores, da atuação de líderes capazes de conectar tecnologia, produto e negócio com clareza estratégica. São eles que hoje ajudam a garantir não apenas eficiência, mas relevância duradoura em um mercado cada vez mais exigente e dinâmico.