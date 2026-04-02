Cia Athletica disponibiliza treinos de HYROX no Brasil

A Cia Athletica está oferecendo em suas unidades uma modalidade que é hoje muito procurada no mundo fitness: a aula de HYROX. A novidade ganhou força após o boom observado na última FIBO, maior feira de fitness do mundo, na Alemanha, em que mais de 10 mil pessoas participaram da experiência, número que chamou a atenção de Cacá Ferreira, gerente técnico corporativo da Cia Athletica.

Para ele, o sucesso desta modalidade está diretamente ligado à união entre simplicidade e coletividade. “A grande força do HYROX é que ele é acessível. Os exercícios são simples, funcionais, sem exigir alto grau de dificuldade. Isso faz com que qualquer pessoa consiga participar”, explica. Segundo o especialista, esse é um dos motivos que tornam a atividade tão democrática e convidativa.

Outro ponto que impulsiona a adesão, segundo Cacá, é o espírito de comunidade. “Todo mundo se engaja, sua e sente que treinou”, afirma. Ele destaca que a energia coletiva, característica das modalidades em grupo, ganha ainda mais impacto quando combinada a um formato de treino que envolve corrida e movimentos de corpo inteiro. “As pessoas saem da aula com a sensação de realização. Isso tem um poder motivacional enorme”, acrescenta.

Cacá reforça que o HYROX dialoga diretamente com o crescimento global das aulas de força e com a busca por treinos desafiadores, porém acessíveis. “Existe um movimento forte das comunidades fitness em direção a experiências completas, que misturam condicionamento, força e superação. O HYROX entrega exatamente isso”, pontua.

A entrada da modalidade na programação da Cia Athletica acompanha essa tendência internacional e fortalece a proposta da rede de oferecer treinos inovadores, dinâmicos e de alta performance, mantendo o foco na segurança e na evolução contínua dos alunos.

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Unidades Cia Athletica com aulas de Hyrox: Kansas SP, Anália Franco SP, RibeirãoShopping Ribeirão Preto SP, Galleria Shopping Campinas SP, Shopping Pier 21 Brasília DF e BarraShopping RJ.