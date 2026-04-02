Axi Select Alcança Marco Importante com o Quarto Trader Sediado na Ásia a Conquistar o Status Pro M e uma Conta Financiada de US$ 1 milhão

SYDNEY, April 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Axi, fornecedora global de trading online, anunciou hoje que atingiu um novo marco com o seu programa de traders financiados, o Axi Select, celebrando a conquista da Sra. Wang Linyan, a quarta trader da Ásia a alcançar o status Pro M de nível mais alto do programa em 2026.

Essa conquista destaca a força crescente dos talentos de trading que emergem do programa e reforça a missão da Axi Select de proporcionar aos traders qualificados acesso a capital, ferramentas profissionais e um caminho estruturado para o avanço das suas carreiras no trading.

A Sra. Wang é uma trader profissional com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Antes de entrar na área de trading de Forex com margem, ela trabalhou em um conhecido fundo de private equity nacional, onde gerenciou ativos de vários bilhões de dólares. Há cinco anos ela fez a transição para trading de Forex, aplicando disciplina e gerenciamento de riscos institucional aos mercados globais de moedas.

Em janeiro de 2025, a Sra. Wang ingressou no programa Axi Select, começando com uma conta inicial de US$ 500. Com o seu desempenho consistente e execução disciplinada, ela progrediu com sucesso em cada estágio de desenvolvimento do programa, qualificando-se para o status Pro M em março de 2026. Ela agora gerencia uma conta financiada em US$ 1 milhão com a Axi.

Sua jornada reflete a filosofia central por trás do Axi Select — identificar traders dedicados e fornecer a eles um caminho transparente para acessar alocações de capital maiores com base no desempenho, e não nos requisitos do financiamento inicial.

“A Axi Select foi estabelecida para criar oportunidades para traders de talento em todo o mundo”, disse Greg Rubin, Diretor da Axi Select na Axi. “O avanço da Sra. Wang para o status Pro M demonstra como a experiência, a disciplina e a estrutura de suporte certa podem revelar novos níveis de desempenho. Estamos orgulhosos de celebrar mais um grande marco para os talentos de trading do programa.”

A Axi Select possibilita que os traders desenvolvam suas estratégias dentro de uma base estruturada, oferecendo escalonamento de capital baseado no desempenho de até US$ 1 milhão. O programa combina educação, parâmetros de gerenciamento de risco e infraestrutura de trading profissional projetados para ajudar os traders a crescer de forma consistente.

Com a expansão da participação da Axi Select em todo o mundo, conquistas como a da Sra. Wang destacam o compromisso da Axi em apoiar os traders que buscam sucesso a longo prazo em mercados financeiros cada vez mais competitivos.

Sobre a Axi

A Axi é uma marca global de trading online que oferece acesso a forex, ações, índices, commodities e ativos digitais. Por meio de iniciativas como a Axi Select, a Axi apoia traders em todo o mundo com educação, tecnologia e ferramentas profissionais de trading.

Contato com a Mídia: mediaenquiries@axi.com

Para mais informações sobre a Axi, visite: https://www.axi.com/int/funded-trader-program

O programa Axi Select está disponível somente para clientes da AxiTrader LLC. As negociações apresentam um alto risco de perda de investimento. Este conteúdo pode não estar disponível na sua região. Não se destina a um conselho de investimento. Para mais informações, consulte nossos Termos de Serviços.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001173940)