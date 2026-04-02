Thunderstruck Ag entrega ganhos mensuráveis de performance na colheita no Brasil

A Thunderstruck Ag segue ampliando sua atuação no Brasil, oferecendo tecnologias de colheita validadas a campo que se traduzem diretamente em eficiência operacional e rentabilidade. Como expositora da Agrishow 2026, a empresa destaca não apenas sua trajetória no mercado brasileiro, mas também os ganhos mensuráveis de performance obtidos com suas soluções em condições reais de colheita.

Fundada por Jeremy Matuszewski, trabalhando lado a lado com produtores e engenheiros focados em resolver desafios práticos da colheita, a Thunderstruck Ag desenvolve tecnologias voltadasàmelhoria da eficiência de debulha, redução das perdas de grãos, preservação da qualidade e otimização do consumo de combustível. No Brasil, essas soluções vêm sendo validadas por meio de testes a campo, avaliações regionais e parcerias próximas com produtores e equipes técnicas.

A principal solução da empresa, os côncavos Razors Edge, já demonstraram ganhos significativos de performance em condições reais de operação, proporcionando até 25% mais velocidade de colheita, economia de combustível de até 40% e redução de até dois terços na perda de grãos, dependendo da cultura, da configuração da máquina e das condições operacionais. Projetados para operar sem chapas de cobertura, os Razors Edge entregam alta performance em diferentes culturas, com melhor fluxo de material pela Colheitadeira.

Complementando a performance na debulha, a bandeja de medição ScherGain permite a mensuração precisa das perdas de grãos durante a colheita, possibilitando a validação dos ajustes, a quantificação dos resultados e a tomada de decisão baseada em dados reais, diretamente no campo.

A inovação da Thunderstruck Ag recebeu reconhecimento internacional, incluindo sua seleção como uma das Best Inventions da TIME Magazine, reforçando o compromisso da empresa com engenharia prática e orientada a resultados.

Na Agrishow, a Thunderstruck Ag demonstra como a combinação entre engenharia de alta performance e medição precisa permite ao produtor colher com mais controle, eficiência e rentabilidade.

Visitantes na Agrishow 2026 podem achar a Thunderstruck Ag dentro da Arena Soluções Agro, no estande J063.

SOBRE A THUNDERSTRUCK AG

A Thunderstruck Ag conecta produtores a soluções desenvolvidas por produtores e validadas a campo, com foco em aumentar a eficiência da colheita, reduzir perdas e extrair o máximo desempenho das máquinas já em operação. Em parceria com distribuidores e fabricantes, a empresa leva ao campo tecnologias práticas, orientadas a resultados e adaptadas às condições reais de operação no Brasil, América do Norte e outros mercados globais.

Para mais informações, acesse www.thunderstruckag.com

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260402217971/pt/

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Giselle Schuster Marques

Diretora de Marketing

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