Huawei, LG Electronics e Nokia foram nomeadas como licenciantes fundadoras do novo pool de patentes de PDV da Sisvel

Três inovadoras de classe mundial são as licenciadoras fundadoras do novo pool de patentes de Ponto de Venda (PDV), que abrange tecnologias de 2G a 5G, lançado hoje pela Sisvel.

A Huawei, a LG Electronics e a Nokia disponibilizaram suas patentes essenciais padrão (SEPs) relacionadas a dispositivos de PDV com conexão celular por meio do programa, simplificando assim o acesso a essa tecnologia cada vez mais onipresente.

Incentivos para participação antecipada de licenciadores que desejam aderir ao pool estão disponíveis até meados de maio. Outras empresas detentoras de patentes de tecnologia celular que ainda não estão em negociações com a Sisvel são encorajadas a entrar em contato.

Desde máquinas de cartão portáteis até terminais de pagamento baseados em tablets, os dispositivos POS transformaram o processamento de pagamentos para os clientes. Cada vez mais, eles também oferecem recursos aprimorados, como gerenciamento de estoque, rastreamento em tempo real, análises avançadas e reabastecimento automático.

A tecnologia celular padronizada é o recurso essencial que permite que os terminais POS funcionem onde quer que os clientes estejam. O programa Sisvel POS oferece uma maneira eficiente e transparente para os implementadores acessarem as patentes essenciais relevantes (SEPs) dos proprietários de patentes participantes, sob termos justos, razoáveis ??e não discriminatórios (FRAND).

“A tecnologia celular revolucionou a experiência de pagamentos tanto para compradores quanto para vendedores, e o novo pool Sisvel POS tornará o acesso a ela mais eficiente e transparente”, afirma o gerente do programa, Sven Törringer. “Como novos licenciadores devem aderir em breve, o programa está prestes a se tornar ainda mais atraente. Este é um dia empolgante para a Sisvel e para o mercado de POS. AgradecemosàHuawei,àLG Electronics eàNokia por sua liderança.”

Sobre a Sisvel

A Sisvel é movida pela crença na importância da colaboração, da engenhosidade e da eficiência para atender às necessidades dos detentores de patentes e daqueles que desejam acessar suas tecnologias. Em um mercado complexo e em constante evolução, nosso princípio orientador é criar condições equitativas por meio do desenvolvimento e da implementação de soluções de comercialização flexíveis e acessíveis.

Sisvel | We Power Innovation

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