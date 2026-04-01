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Royal Yacht International anuncia parceria estratégica com Douglas Elliman para impulsionar vendas e locações de iates ao redor do mundo através da Elliman Yachts

Cooperação mundial entre corretoras é anunciada no Palm Beach International Boat Show

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Repórter
01/04/2026 21:32

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A Royal Yacht International ("RYI") anunciou hoje sua parceria estratégica com a Douglas Elliman para impulsionar o lançamento da Elliman Yachts, uma nova oferta que expande os serviços de luxo da Douglas Elliman ao mercado mundial de iates.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260401177629/pt/

Introducing Elliman Yachts - Douglas Elliman with Royal Yacht International

Introducing Elliman Yachts - Douglas Elliman with Royal Yacht International

Através desta parceria, os clientes da Douglas Elliman agora podem comprar, vender e locar iates em todo o mundo com facilidade e o apoio da Royal Yacht International.

A RYI atua como parceira exclusiva para operações náuticas, oferecendo serviços completos, incluindo busca de iates, corretagem, negociação e operações de locação em escala internacional.

Um novo padrão para acesso a bens de luxo

Esta relação marca uma mudança estrutural no modo como clientes com patrimônio líquido ultra-elevado acessam bens de luxo.
A separação entre o mercado imobiliário e o setor náutico vem desaparecendo, e esta cooperação posiciona a Royal Yacht International e a Douglas Elliman no centro desta evolução. Os clientes agora podem transitar facilmente entre oportunidades imobiliárias e náuticas mediante uma única rede confiável.
Com presença consolidada em importantes centros náuticos, incluindo Mônaco, o sul da França e os EUA, a Royal Yacht International oferece acesso direto a uma frota mundial de iates para venda e locação, incluindo oportunidades fora do mercado e novas construções.

Como funciona?

Os agentes da Douglas Elliman podem conectar agora seus clientes diretamente com a equipe mundial da Royal Yacht International para acessar:

  • Aquisição e venda de iates em todo o mundo
  • Oportunidades exclusivas fora do mercado e em novas construções com planejamento e execução de locações personalizados
  • Suporte completo ao longo de todo o ciclo de vida, da compraàlocação e mais além

Esta estrutura permite uma execução mais rápida, um acesso mais profundo ao mercado e uma experiência mais eficiente para o cliente em todas as etapas.

Vantagem impulsionada pela tecnologia

A Royal Yacht International melhora esta oferta através de sistemas proprietários orientados por IA que otimizam a busca e a seleção de iates.
Ao aproveitar a inteligência de dados avançada, a RYI pode conectar os clientes às oportunidades internacionais mais relevantes com maior rapidez e precisão, o que proporciona uma vantagem mensurável aos clientes da Douglas Elliman que entram no mercado náutico.

Uma plataforma mundial em expansão

Com uma presença internacional crescente, diversos escritórios na Europa e nas Américas e acesso a uma extensa rede mundial de iates, a Royal Yacht International está estruturada para entregar resultados em grande escala, mantendo um enfoque altamente personalizado. Esta solidez operacional faz da RYI a parceira ideal para a expansão da Douglas Elliman no setor náutico.

Perspectiva de liderança

"Não estamos simplesmente adicionando um serviço, estamos redefinindo o modo como os clientes acessam e gerenciam ativos de luxo em todas as categorias", disse Tommaso Chiabra, Cofundador e Diretor Executivo da Royal Yacht International.
"Esta relação integra o mercado imobiliário e o mundo náutico em um ecossistema fluido.Ao combinar a rede de clientes da Douglas Elliman com nossa plataforma e tecnologia de execução internacional, criamos uma forma mais rápida, inteligente e direta para os clientes comprarem, venderem e locarem iates em qualquer lugar do mundo."

Uma clara vantagem aos clientes

Para os clientes, o benefício é imediato e tangível: Um ponto de acesso confiável para adquirir, vender ou locar iates ao redor do mundo, com o suporte de uma plataforma de execução de primeira classe.

Sobre a Royal Yacht International

A Royal Yacht International é uma corretora de iates mundial especializada em vendas, locação e administração de iates. Com sede em Mônaco e escritórios em todo o mundo, a empresa combina profundo conhecimento do mercado, tecnologia inovadora e um enfoque centrado no cliente para oferecer experiências náuticas perfeitas a nível mundial.

Siga a RYI:
Instagram:@royal_yacht
LinkedIn:Royal Yacht International
Facebook:Royal Yacht International

As imagens de alta resolução utilizadas neste comunicadoàimprensa estão disponíveis sob solicitação.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Mídia:

E-mail: marketing@royalyacht.it

Site: www.royalyachtinternational.com

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Tel.: +33 6 07 93 38 77


Fonte: BUSINESS WIRE

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