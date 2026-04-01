Royal Yacht International anuncia parceria estratégica com Douglas Elliman para impulsionar vendas e locações de iates ao redor do mundo através da Elliman Yachts
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A Royal Yacht International ("RYI") anunciou hoje sua parceria estratégica com a Douglas Elliman para impulsionar o lançamento da Elliman Yachts, uma nova oferta que expande os serviços de luxo da Douglas Elliman ao mercado mundial de iates.
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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260401177629/pt/
Introducing Elliman Yachts - Douglas Elliman with Royal Yacht International
Através desta parceria, os clientes da Douglas Elliman agora podem comprar, vender e locar iates em todo o mundo com facilidade e o apoio da Royal Yacht International.
A RYI atua como parceira exclusiva para operações náuticas, oferecendo serviços completos, incluindo busca de iates, corretagem, negociação e operações de locação em escala internacional.
Um novo padrão para acesso a bens de luxo
Esta relação marca uma mudança estrutural no modo como clientes com patrimônio líquido ultra-elevado acessam bens de luxo.
A separação entre o mercado imobiliário e o setor náutico vem desaparecendo, e esta cooperação posiciona a Royal Yacht International e a Douglas Elliman no centro desta evolução. Os clientes agora podem transitar facilmente entre oportunidades imobiliárias e náuticas mediante uma única rede confiável.
Com presença consolidada em importantes centros náuticos, incluindo Mônaco, o sul da França e os EUA, a Royal Yacht International oferece acesso direto a uma frota mundial de iates para venda e locação, incluindo oportunidades fora do mercado e novas construções.
Como funciona?
Os agentes da Douglas Elliman podem conectar agora seus clientes diretamente com a equipe mundial da Royal Yacht International para acessar:
- Aquisição e venda de iates em todo o mundo
- Oportunidades exclusivas fora do mercado e em novas construções com planejamento e execução de locações personalizados
- Suporte completo ao longo de todo o ciclo de vida, da compraàlocação e mais além
Esta estrutura permite uma execução mais rápida, um acesso mais profundo ao mercado e uma experiência mais eficiente para o cliente em todas as etapas.
Vantagem impulsionada pela tecnologia
A Royal Yacht International melhora esta oferta através de sistemas proprietários orientados por IA que otimizam a busca e a seleção de iates.
Ao aproveitar a inteligência de dados avançada, a RYI pode conectar os clientes às oportunidades internacionais mais relevantes com maior rapidez e precisão, o que proporciona uma vantagem mensurável aos clientes da Douglas Elliman que entram no mercado náutico.
Uma plataforma mundial em expansão
Com uma presença internacional crescente, diversos escritórios na Europa e nas Américas e acesso a uma extensa rede mundial de iates, a Royal Yacht International está estruturada para entregar resultados em grande escala, mantendo um enfoque altamente personalizado. Esta solidez operacional faz da RYI a parceira ideal para a expansão da Douglas Elliman no setor náutico.
Perspectiva de liderança
"Não estamos simplesmente adicionando um serviço, estamos redefinindo o modo como os clientes acessam e gerenciam ativos de luxo em todas as categorias", disse Tommaso Chiabra, Cofundador e Diretor Executivo da Royal Yacht International.
"Esta relação integra o mercado imobiliário e o mundo náutico em um ecossistema fluido.Ao combinar a rede de clientes da Douglas Elliman com nossa plataforma e tecnologia de execução internacional, criamos uma forma mais rápida, inteligente e direta para os clientes comprarem, venderem e locarem iates em qualquer lugar do mundo."
Uma clara vantagem aos clientes
Para os clientes, o benefício é imediato e tangível: Um ponto de acesso confiável para adquirir, vender ou locar iates ao redor do mundo, com o suporte de uma plataforma de execução de primeira classe.
Sobre a Royal Yacht International
A Royal Yacht International é uma corretora de iates mundial especializada em vendas, locação e administração de iates. Com sede em Mônaco e escritórios em todo o mundo, a empresa combina profundo conhecimento do mercado, tecnologia inovadora e um enfoque centrado no cliente para oferecer experiências náuticas perfeitas a nível mundial.
Siga a RYI:
Instagram:@royal_yacht
LinkedIn:Royal Yacht International
Facebook:Royal Yacht International
As imagens de alta resolução utilizadas neste comunicadoàimprensa estão disponíveis sob solicitação.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260401177629/pt/
Contato:
Mídia:
E-mail: marketing@royalyacht.it
Site: www.royalyachtinternational.com
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Fonte: BUSINESS WIRE