Webinar abordará reúso de água na gestão inteligente

Solução para a crise hídrica em pauta: o webinar “Gestão inteligente da água”, promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção São Paulo (ABES-SP) e pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec-SP), por meio do Curso Superior de Hidráulica e Saneamento Ambiental, debaterá o reúso da água.

O evento acontecerá no dia 8 de abril (quarta-feira), das 19h30 às 20h30, reunindo especialistas para discutir estratégias de gestão eficiente e sustentável dos recursos hídricos.

O evento terá como palestrante Álvaro Diogo Sobral Teixeira, conselheiro da ABES e coordenador de Novos Negócios da Cetrel. A mediação ficará a cargo de Ana Paula P. Silveira, coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental da ABES-SP e professora da Fatec-SP.

O webinar será transmitido ao vivo pelo canal da ABES-SP no YouTube, permitindo que profissionais do setor, estudantes e o público em geral acompanhem as discussões e tirem dúvidas em tempo real.

Serviço:

Evento: Webinar “Gestão inteligente da água”

Data: 8 de abril

Horário: 19h30 às 20h30

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Inscrições gratuitas: https://forms.gle/KCfN6dNxG2EAutHL6?