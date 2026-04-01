Chocolate é altamente tóxico para os cães

Com a chegada da Páscoa, aumenta o consumo de chocolate e, com isso, pode ocorrer uma intoxicação no animal por conta do consumo deste produto, devido à falta de conhecimento do tutor. Comer chocolate pode até ser fatal para um cão, dependendo do tamanho do animal, da quantidade e do tipo que ele ingerir. Apesar de os chocolates ao leite e branco terem um nível menor de substâncias tóxicas para os pets, também fazem mal e não devem ser oferecidos.

Embora o chocolate possa ser tão convidativo para os pets como para seus tutores, ele contém uma substância conhecida como teobromina, um alcaloide amargo relacionado com a cafeína, que pode ter efeitos perigosos no animal.

“Nessa época do ano, a presença de um chocolate esquecido sobre a mesa ou mesmo alguns pedaços oferecidos ingenuamente aos cães podem gerar um grave problema de saúde no animal”, alerta Vininha F. Carvalho, ambientalista, defensora dos direitos dos animais e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

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Segundo o veterinário Fabiano Faria, os sintomas dessa intoxicação surgem horas depois da ingestão e são similares àqueles que acompanham muitas infecções gastrointestinais, incluindo vômitos, diarreia, hiperatividade, respiração pesada, ritmo acelerado na batida cardíaca, tremores musculares, acessos, distúrbios no controle de bexiga e até coma. A dose tóxica de teobromina para cães é em torno de 100-150 mg por kg de peso, e a dose letal situa-se entre 250-500 mg por kg de peso.



A rapidez com que o tratamento veterinário for procurado é fundamental, podendo este profissional ser capaz de provocar vômito para impedir a absorção massiva de teobromina ou remover a toxina do organismo do animal por meio de outras formas que ele tem conhecimento.



“Escolher bem os alimentos para seu animal é ter certeza de que ele será sempre saudável. Lembre-se de que, em hipótese nenhuma, devem ser estimulados nele hábitos de comer com os seus tutores, pois ele tem necessidades específicas em sua dieta. Além disso, não existe nada mais desagradável do que um animal que fica mendigando comida à mesa”, finaliza Vininha F. Carvalho.