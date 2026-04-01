Florianópolis ganha sua primeira praça artística

A capital de Santa Catarina passa a contar com um novo espaço dedicado à infância e à convivência ao ar livre no centro da cidade. O parquinho da Praça Governador Celso Ramos foi completamente revitalizado pela WOA e já está disponível para a população, integrando ações de qualificação dos espaços públicos de Florianópolis. A iniciativa reforça um movimento cada vez mais presente nas cidades contemporâneas: a valorização de espaços urbanos que priorizam pessoas, convivência e bem-estar. O projeto foi desenvolvido pela arquiteta e urbanista Juliana Castro, da JA8 Arquitetura Viva, e executado pela Ebaplay, empresa que atua no desenvolvimento de áreas de lazer voltadas ao público infantil.

O projeto marca a chegada da primeira “praça artística” da capital, um conceito que une arte, natureza e infância. Além do uso como espaço de lazer, a proposta também prevê o posicionamento da praça como um ambiente de experiência, aprendizado e conexão com a cidade. Entre os elementos, uma escultura brincante feita em madeira e com trabalho artesanal, inspirada na liberdade de um pássaro. “A estrutura simboliza a liberdade de movimento e a descoberta do mundo por meio do corpo, funcionando como um convite para contemplar a beleza e a magia da infância”, destaca Juliana.

A revitalização do parquinho faz parte do compromisso contínuo da WOA, que adotou a praça em 2010 por meio do Projeto Além Muros, mantém a manutenção urbana e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Florianópolis. Ao longo dos anos, a iniciativa contribuiu para transformar o espaço em um dos principais pontos de permanência e convivência no centro da cidade. O projeto de revitalização também é da Juliana Castro, um dos primeiros da arquiteta, que a levou a seguir atuando nesse tipo de intervenção e que passou a fazer parte de sua trajetória profissional.

“É uma alegria ser parte dessa renovação da Praça Governador Celso Ramos, que é a primeira grande praça que a JA8 fez em parceria com a WOA. Ela está completando 16 anos desde a primeira revitalização e é um grande presente para a cidade nesse momento receber um novo playground e essas benfeitorias, ainda mais no aniversário de Florianópolis”, celebra ela.

A iniciativa acompanha uma tendência global de requalificação urbana, em que os espaços públicos assumem protagonismo na promoção de qualidade de vida, convivência e desenvolvimento social. Esse tipo de intervenção também tem impacto direto na dinâmica urbana, estimulando o uso contínuo dos espaços e fortalecendo a relação das pessoas com a cidade.

“Acreditamos que o urbanismo caminha de mãos dadas com a qualidade de vida. Por isso, buscamos oferecer um espaço seguro, moderno e que estimule o convívio das famílias ao ar livre. Ver a praça viva, com as crianças ocupando esse novo espaço, é o maior propósito desse projeto”, afirma Waltinho Koerich, diretor da WOA. E completa: “Desemparedar é reconectar. Romper com ambientes fechados e controlados, levando as experiências de aprendizado para espaços abertos e naturais. Quando rompemos os muros, expandimos os horizontes. A natureza é a melhor sala de aula. Trabalhamos com alma e com método, porque brincar é coisa séria. E a coragem também se aprende praticando”.

A primeira praça artística de Florianópolis

O espaço foi planejado pela Juliana Castro com equipamentos focados em estimular a criatividade e a interação social das crianças em um ambiente seguro e integrado à natureza da praça. O parquinho conta com um novo mobiliário urbano infantil, com escorrega, balanços, parede de escalada e muitas outras opções para o divertimento dos pequenos. Os elementos foram pensados para incentivar o brincar livre e a exploração do espaço, promovendo diferentes estímulos físicos e cognitivos. “Essa praça é um lugar de respiro, um grande bosque urbano. É uma das massas vegetais mais importantes do centro da nossa cidade, com uma área de mais de 12 mil metros quadrados vegetada, com grandes árvores e copas. É basicamente um pocket park no centro de Florianópolis. Com certeza todo mundo vai querer reviver a praça, renovar essa vivência das pessoas, trazendo mais crianças, mais famílias, mais pessoas que queiram viver a vida ao ar livre”, complementa Juliana.

“Na era de uma geração que cresce mediada por telas, oferecer um espaço público, democrático e integrado à natureza é uma resposta a esse contexto”, explica Daniela Angonese Kolb, fundadora da Ebaplay. A proposta, segundo a empresa, dialoga diretamente com especialistas em desenvolvimento infantil, que defendem o contato com ambientes abertos como essencial para o crescimento saudável. “Brincar ao ar livre não é apenas lazer, é desenvolvimento físico, emocional e social. Este espaço é um convite para sentir, explorar e se conectar com o mundo”, frisa.

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Além do apelo estético, o novo espaço traz à Florianópolis o conceito de risky play (brincar com risco calculado). Em um cenário em que a superproteção muitas vezes limita o aprendizado, a praça oferece desafios físicos planejados para estimular a autonomia, a coragem e a confiança das crianças. O conceito, já consolidado em países como Dinamarca e Canadá, começa a ganhar espaço no Brasil como uma abordagem mais completa do desenvolvimento infantil.