O Hospital Samel, localizado na região Norte do Brasil, recebeu destaque internacional ao ser mencionado por seis veículos internacionais de imprensa em 2026, após a conquista do Global Recognition Awards 2026 com seu sistema de inteligência artificial SAMIA.

A SAMIA, desenvolvido internamente para otimizar a rotina assistencial e melhorar a jornada do paciente, tem reduzido o tempo de espera em cerca de um terço, segundo dados divulgados pela Variety Sweden, e apresenta alta taxa de adesão entre profissionais de saúde, conforme a Forbes Scotland.

A Forbes Scotland destacou a elevada taxa de adesão do SAMIA pelos profissionais de saúde, evidenciando sua aplicabilidade prática no ambiente clínico. A Fast Company Philippines ressaltou a decisão estratégica do Hospital Samel de criar sua própria solução de IA, alinhada às demandas específicas da instituição, em vez de adotar tecnologias externas.

A Variety Sweden apresentou dados objetivos sobre os resultados alcançados, apontando a redução de aproximadamente um terço no tempo de espera dos pacientes, demonstrando impacto direto na eficiência operacional e na experiência assistencial. A GQ South Africa enfatizou o posicionamento proativo da instituição ao investir no desenvolvimento de soluções próprias, destacando sua atuação como agente ativo na construção do futuro da saúde.

A Reuters publicou comunicado oficial sobre a premiação, ressaltando que a plataforma de IA do Hospital Samel gera impacto relevante na qualidade do cuidado e na jornada do paciente. O International Business Times Singapore analisou os resultados mensuráveis da iniciativa, destacando como a abordagem orientada por dados tem contribuído para a melhoria contínua dos indicadores assistenciais.

O Global Recognition Awards 2026 premia organizações que demonstram excelência, inovação e liderança em seus setores. A conquista valida a trajetória do Hospital Samel na transformação digital da saúde, com foco em soluções tecnológicas que promovem eficiência, segurança e qualidade assistencial.

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A repercussão internacional reforça o compromisso institucional com a inovação centrada nas pessoas, alavancando o Hospital Samel como referência no uso estratégico da inteligência artificial aplicada à saúde.