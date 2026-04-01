Projeto na Hípica inclui resort residencial com bosque

A região da Hípica, em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, recebe em abril de 2026 o lançamento da primeira fase do Jardim da Hípica. Desenvolvido pela incorporadora Lavvi, o empreendimento oferece aproximadamente 50 mil metros quadrados de área total, dos quais 10 mil metros quadrados compõem uma praça privativa integrada ao conjunto.

Segundo Claudiano Silva, CEO da iApartamentos e site oficial da Lavvi, esse modelo de empreendimento adota um conceito de resort residencial focado no público de alto padrão. “A ampla área verde composta por árvores centenárias e a proposta de resort são os grandes atrativos deste empreendimento”, afirma o executivo.

O desenvolvimento do masterplan e das torres residenciais é assinado pelo escritório MCAA Arquitetos. O projeto paisagístico, que integra a infraestrutura de lazer às áreas verdes preservadas, é de autoria de Benedito Abbud.

O Jardim da Hípica apresenta uma composição diversificada de plantas, com opções residenciais que vão de estúdios a apartamentos de duas, três e quatro suítes. Segundo a incorporadora, o complexo aquático e esportivo incluirá uma raia externa com 60 metros de extensão e uma piscina coberta com cinco raias de 25 metros, além de quadras específicas para tênis, beach tennis, futebol society e poliesportivas. Para o bem-estar, haverá um spa com áreas de descanso, saunas seca e úmida, e uma academia com equipamentos para musculação e circuito funcional. As opções de convivência e serviços sociais abrangerão salões de festas, brinquedotecas, playground, lounges externos, espaços pet (internos e externos) e salas de estudo.

A incorporadora informa ainda que as operações do condomínio serão realizadas em parceria com a CBRE, empresa de serviços imobiliários de alto padrão, e incluirão concierge para suporte administrativo e operacional aos moradores. A gestão será integrada via aplicativo próprio para reserva de espaços e coordenação de serviços.

No processo de comercialização do empreendimento, empresas especializadas no segmento de alto padrão, como a iApartamentos, participam da apresentação do empreendimento aos interessados. A iApartamentos oferece informações detalhadas sobre as unidades e características do projeto, operando como consultora imobiliária com foco em lançamentos de apartamentos de alto padrão em São Paulo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais informações sobre o empreendimento, incluindo plantas e detalhes do projeto, podem ser consultadas na página disponibilizada pela iApartamentos.