Nefrectomia robótica preserva rins com alta precisão

O aumento da expectativa de vida trouxe à medicina o desafio de preservar órgãos essenciais durante o tratamento de doenças como o câncer renal. Nesse contexto, a nefrectomia parcial robótica permite remover o tumor com segurança oncológica e preservar a função do rim.

O Dr. Leandro Alves, urologista e especialista em cirurgia robótica do ICR.T – Instituto de Cirurgia Robótica do Triângulo, destaca que preservar o rim é preservar qualidade de vida. “A cirurgia robótica, nos casos de tumores renais, consegue planos cirúrgicos com o máximo de segurança oncológica, poupando praticamente 100% do parênquima normal”, explica.

É exatamente isso o que a nefrectomia parcial robótica proporciona. Tratar o tumor, mas preservar o que é essencial. “Diversas vezes, nos exames pós-operatórios de imagem, não conseguimos identificar nem mesmo a cicatriz renal”, completa o urologista.

A importância de se preservar o rim

Segundo o Dr. Leandro Alves, a longevidade do ser humano está cada vez maior. “Precisamos preservar órgãos nobres para um funcionamento harmonioso do corpo humano, mantendo, assim, o equilíbrio do organismo ao longo dos anos”, esclarece.

Tumores renais que eram tratados com a retirada total do rim, graças à tecnologia, passaram a ser exceção, já que os rins desempenham funções vitais, como filtrar toxinas do sangue, regular a pressão arterial, controlar eletrólitos e manter o equilíbrio hídrico do corpo.

A cirurgia robótica torna essa preservação possível

A cirurgia robótica revolucionou o tratamento dos tumores renais. Com visão tridimensional ampliada, movimentos extremamente precisos e maior estabilidade, o cirurgião consegue identificar com clareza os limites do tumor, preservar praticamente 100% do parênquima renal saudável, reduzir o tempo de isquemia (tempo em que o rim fica temporariamente sem fluxo sanguíneo) e garantir segurança oncológica.

O que a tecnologia muda, na prática, na retirada do tumor?

Na prática, a tecnologia amplia as possibilidades. O urologista consegue indicar a cirurgia poupadora de néfrons, que é a nefrectomia parcial, em praticamente todos os casos de tumores renais. Isso significa mais preservação, mais função e mais qualidade de vida, no longo prazo.

A nefrectomia total torna-se exceção, reservada apenas para situações muito específicas.

Benefícios percebidos pelo paciente

Dr. Leandro ressalta que a diferença não está apenas na técnica. Está também na recuperação. “Após uma nefrectomia parcial robótica, o paciente percebe uma menor necessidade de analgésicos. Além disso, garantimos que tenha menos sangramento, menos tempo de internação, menor tempo de isquemia renal e um retorno mais rápido às atividades diárias”, detalha.

“Enquanto a cirurgia aberta exige grandes incisões, com risco de deformidades lombares, hérnias ou flacidez muscular, a abordagem robótica é minimamente invasiva e preserva não apenas o rim, mas também a estrutura muscular. As pequenas incisões promovem melhor resultado estético”, acrescenta o cirurgião.

Tecnologia e experiência a serviço da vida

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A nefrectomia parcial robótica representa o que há de mais moderno na urologia oncológica, alinhando experiência cirúrgica e cuidado individualizado, em que cada caso é avaliado de forma criteriosa, buscando o equilíbrio ideal entre tratamento eficaz e preservação máxima da função renal.