DIVIA Marketing Digital participa da Gramado Summit 2026

A DIVIA Marketing Digital confirma sua participação no Gramado Summit 2026 pelo quinto ano consecutivo, reforçando seu posicionamento em um dos principais encontros de inovação, tecnologia e empreendedorismo do país. A edição será realizada de 6 a 8 de maio, no Serra Park, em Gramado (RS), reunindo milhares de participantes em busca de conhecimento aplicado, conexões estratégicas e geração de negócios.

Consolidado como um ambiente de convergência entre empresas, startups, investidores e profissionais, o evento chega com foco em negócios, comportamento e tecnologia. Ao longo dos três dias, a proposta vai além do conteúdo teórico, priorizando networking qualificado, trocas diretas e contato com soluções já validadas no mercado.

Em 2026, o tema “Make It Human” orienta a programação, propondo uma reflexão prática sobre o papel da tecnologia em um cenário cada vez mais automatizado. A abordagem busca equilibrar performance e proximidade, destacando o fator humano como diferencial competitivo em áreas como marketing, experiência do cliente e gestão.

A diversidade de perspectivas também marca a lista de palestrantes confirmados. Entre os nomes estão o antropólogo Michel Alcoforado, o psicanalista Emanuel Aragão e o empresário Gustavo Zerbino, trazendo discussões que combinam mercado, comportamento e tomada de decisão em contextos complexos.

Para a DIVIA, agência certificada como Google Partner Premier pelo quinto ano consecutivo, a participação no evento vai além da presença institucional. A empresa utiliza o Gramado Summit como um ambiente ativo de troca com o mercado, fortalecendo conexões com empresas de diferentes segmentos e acompanhando discussões que impactam diretamente o futuro dos negócios. Durante o evento, a agência apresentará sua abordagem de crescimento digital baseada na integração entre SEO, Google Ads, tráfego orgânico e mídia paga, com foco em estratégias consistentes e orientadas a resultados.

O CEO da empresa, Fernando Ferreira, destaca a relevância do encontro: “Participar do Gramado Summit 2026 é estar no centro das decisões que estão moldando o futuro dos negócios. Mais do que acompanhar tendências, é uma oportunidade de trocar experiências com quem está executando de verdade e construir conexões que geram impacto real. Nosso objetivo é contribuir com uma visão prática de crescimento digital, mostrando que resultado não vem de fórmula pronta, mas de estratégia, consistência e execução bem direcionada”, afirma.

Outro destaque da programação são as batalhas de startups, que seguem como uma das atrações mais dinâmicas do evento. Em 2026, a iniciativa ganha ainda mais força com apoio do governo do Rio Grande do Sul, ampliando a participação de startups gaúchas e incentivando setores estratégicos como turismo, saúde, educação e agronegócio.

Mais do que reunir conteúdo de alto nível, o Gramado Summit 2026 se posiciona como um ambiente ativo de negócios, com espaços dedicados a networking, mentorias, exposição de soluções e conexões estratégicas.

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Com mais de 15 anos de atuação e um portfólio consolidado em diferentes segmentos, a DIVIA possui escritórios em Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo e Goiânia, atendendo empresas em todo o Brasil. A agência chega a esta edição pronta para contribuir com o ecossistema, compartilhando sua experiência em marketing digital e demonstrando, na prática, como estruturar crescimento com mais inteligência, presença no Google e foco em resultados consistentes.