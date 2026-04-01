A TestMu AI (anteriormente LambdaTest), a primeira plataforma completa de Engenharia de Qualidade de Agentic AI do mundo, anunciou hoje que a Hillside Technology Limited, a potência tecnológica por trás da líder global em jogos de azar online bet365, adotou sua plataforma para unificar os testes de software e dar suporte a centenas de lançamentos de produção semanais.

A indústria global de jogos online está passando por uma transformação massiva, com o mercado projetado para ultrapassar US$ 150 bilhões até 2030. À medida que os jogos para dispositivos móveis se tornam o principal ponto de contato para os usuários, a complexidade técnica de oferecer uma experiência fluida e de baixa latência cresceu exponencialmente. Para gigantes do setor como a bet365, a necessidade de validar o software em uma infinidade de hardwares, resoluções de tela e versões de sistemas operacionais é um requisito fundamental. Essa parceria garante que,àmedida que os jogos se tornam mais focados em dispositivos móveis, a bet365 possa liderar com excelência técnica, realizando testes em configurações reais que refletem sua diversificada base global de usuários.

Fundada em 2000, a bet365 se tornou uma pioneira global em tecnologia. Hoje, como líder do setor, a bet365 adotou a TestMu AI por sua capacidade de se adequaràcultura de engenharia de alta velocidade da empresa, proporcionando cobertura abrangente de dispositivos e automação de alto desempenho.

“Ao unificar nossos testes em uma única plataforma, eliminamos o atrito operacional da troca de ferramentas e alcançamos uma estabilidade significativamente maior em nossa automação. O desempenho e a disponibilidade da TestMu AI são excepcionais, e o suporte da equipe permitiu que a plataforma escalasse além de nossas expectativas iniciais. Agora, é um recurso versátil usado até mesmo para o gerenciamento de nossos aplicativos internos”, disse Joanna Ward, Chefe de Testes de Software da bet365.

Ao utilizar o HyperExecute da TestMu AI, a bet365 resolveu gargalos de desempenho por meio do provisionamento de infraestrutura sob demanda. A plataforma permite que as equipes de engenharia da bet365:

Testem multiplataformas: Executem testes de navegador, web móvel e aplicativos nativos por meio de uma única interface unificada.

Executem testes de navegador, web móvel e aplicativos nativos por meio de uma única interface unificada. Acessem escalabilidade massiva: Executem testes em mais de 3.000 combinações de navegadores e sistemas operacionais e mais de 10.000 dispositivos iOS e Android reais.

Executem testes em mais de 3.000 combinações de navegadores e sistemas operacionais e mais de 10.000 dispositivos iOS e Android reais. Validem experiências localizadas: Testem fluxos de pagamento, modelos de autenticação e condições de rede específicos de cada região para atender aos requisitos de conformidade em mais de 150 países.

Testem fluxos de pagamento, modelos de autenticação e condições de rede específicos de cada região para atender aos requisitos de conformidade em mais de 150 países. Teste em infraestrutura dedicada: Executem testes em dispositivos reais, seguros e isolados, reservados exclusivamente para equipes internas da empresa.

Executem testes em dispositivos reais, seguros e isolados, reservados exclusivamente para equipes internas da empresa. Habilitem a execução de alta concorrência: Suporte em testes paralelos em larga escala sem os riscos de um ambiente compartilhado.

Jay Singh, cofundador e diretor de atendimento ao cliente da TestMu AI, afirmou: “Na escala em que a bet365 opera, até mesmo um milissegundo de latência pode impactar milhões de usuários. Nossa missão com a TestMu AI é substituir os ciclos de teste fragmentados e legados por uma engenharia de qualidade unificada e baseada em Agentic AI, que se adapta ao crescimento da empresa. Ao forneceràbet365 um ecossistema integrado para testes, não estamos apenas ajudando-os a encontrar bugs; estamos fornecendo a resiliência digital necessária para liderar o mercado global de jogos.”

A colaboração permitiu que a bet365 validasse as jornadas do usuário em escala global, garantindo que a experiência permaneça consistente e confiável.

Sobre a TestMu AI

A TestMu AI (anteriormente LambdaTest) é uma plataforma completa de Engenharia de Qualidade com Agentic AI que capacita equipes a testar de forma inteligente e entregar produtos mais rapidamente. Projetada para escalabilidade, oferece agentes de IA de ponta a ponta para planejar, criar, executar e analisar a qualidade do software. Nativa em IA por natureza, a plataforma permite testar aplicações web, mobile e corporativas em qualquer escala, em dispositivos reais, navegadores reais e ambientes personalizados do mundo real.

Para mais informações, acesse: https://www.testmuai.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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