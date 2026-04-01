PH Negócios expande ecossistema com a criação da 2P Seguros

A PH Negócios segue avançando em sua estratégia de crescimento e diversificação no setor financeiro. Nos últimos anos, a companhia estruturou um ecossistema que combina escala comercial, tecnologia, governança e capacidade de adaptação às mudanças do mercado. Agora, a empresa se prepara para dar um novo passo estratégico com a criação da 2P Seguros, uma nova vertical dedicada a soluções de proteção financeira que marca sua entrada no mercado de seguros.



De acordo com Paulo Henrique Camargo Costa, CEO e fundador da PH Negócios, os principais marcos da trajetória da empresa incluem a ampliação da atuação em diferentes linhas de crédito, o fortalecimento dos canais digitais, a expansão da rede de parceiros e a evolução contínua dos processos internos.



“O comportamento do consumidor financeiro mudou muito nos últimos anos, e hoje existe uma demanda crescente por soluções integradas, que não atendam apenas a uma necessidade pontual, mas acompanhem o cliente em diferentes momentos da vida. O seguro surge como uma extensão natural desse relacionamento”, afirma.



O mercado de seguros no Brasil vem registrando expansão consistente nos últimos anos, impulsionado pela digitalização, maior acesso à informação e aumento da conscientização sobre proteção patrimonial e pessoal.



Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o setor arrecadou R$ 415,09 bilhões em 2025. Embora a arrecadação tenha apresentado retração quando comparada ao ano anterior, a Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) prevê crescimento de 8% para 2026, reforçando o papel estratégico dos seguros na economia nacional.



Na avaliação do executivo, o setor de seguros vem sendo impulsionado principalmente pela digitalização, pelo acesso mais simples à informação e por uma maior conscientização da população sobre proteção financeira. “Hoje o cliente entende melhor a importância de proteger patrimônio, renda e planejamento familiar”.



“Outro ponto importante é que os produtos estão mais acessíveis, mais claros e mais conectados à realidade do consumidor. O avanço tecnológico também permitiu jornadas mais rápidas, simples e transparentes, o que acelerou bastante esse crescimento”, acrescenta.



Diversificação como estratégia



Ao preparar sua entrada no mercado de seguros, a 2P Seguros busca aproveitar a tendência de expansão do setor para complementar sua atuação em crédito, com foco em oferecer uma jornada financeira mais completa e alinhada às necessidades reais do cliente. Para Costa, a diversificação é essencial para a sustentabilidade do negócio. “Diversificar significa construir um modelo mais equilibrado, resiliente e preparado para diferentes cenários econômicos”, diz.



“Quando a empresa amplia seu portfólio, ela reduz dependências específicas de mercado e cria novas possibilidades de relacionamento com a base de clientes. Além disso, passa a gerar valor em diferentes etapas da jornada financeira, aumentando recorrência, fidelização e capacidade de crescimento sustentável”, ressalta.



A empresa também pretende contribuir para a educação financeira dos clientes, investindo em comunicação clara e atendimento consultivo. “A proposta é ajudar o cliente a entender não apenas o produto que está contratando, mas o papel daquele ativo dentro do seu planejamento de gastos. Isso vale tanto para crédito quanto para proteção financeira”, explica o CEO.



Com a entrada no mercado de seguros, a expectativa é que a PH Negócios amplie sua relevância na vida financeira do cliente, oferecendo soluções complementares e de longo prazo. “O seguro tem potencial de agregar valor importante ao portfólio e abrir novas oportunidades de crescimento nos próximos anos”, conclui o CEO.



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