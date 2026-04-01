Lipedema vai além da estética e pode ter relação hormonal

O lipedema é uma condição crônica e progressiva caracterizada pelo acúmulo desproporcional de gordura, principalmente nas pernas e, em alguns casos, nos braços, geralmente acompanhado de dor, sensibilidade, sensação de peso e hematomas frequentes. Embora ainda seja subdiagnosticado, o quadro já é reconhecido por serviços de saúde e consensos clínicos como uma doença que não se restringe ao aspecto estético e pode comprometer a qualidade de vida, a mobilidade e a saúde emocional das pacientes.

Do ponto de vista clínico, um dos principais entraves para o tratamento adequado é a ideia de que o lipedema seria apenas uma queixa estética. Muitos pacientes recorrem a procedimentos com foco visual na tentativa de reduzir o volume das pernas ou melhorar o contorno corporal, mas a literatura científica alerta que essa conduta isolada costuma ter alcance limitado quando não há investigação clínica do quadro como um todo.

De acordo com o médico Dr. Gustavo Darezzo, especialista do Instituto Verona, na Barra da Tijuca, esse é um aspecto que demanda maior esclarecimento. “Procedimentos estéticos isolados não atuam sobre os fatores de base associados ao lipedema. Eles podem, sim, tratar o sintoma ou melhorar o aspecto visual, mas a raiz do problema envolve alterações inflamatórias e hormonais que precisam ser avaliadas de forma médica”, enfatiza.

A literatura mais recente reforça que o lipedema não deve ser confundido com obesidade comum nem reduzido a um excesso de gordura localizado. O quadro costuma surgir ou se agravar em fases de mudança hormonal, como puberdade, gestação e menopausa, o que sustenta a hipótese de participação hormonal em sua evolução. Além disso, consensos clínicos recentes destacam que o manejo mais eficaz tende a ser multidisciplinar, com foco em controle de sintomas, redução da inflamação, melhora funcional, compressão, atividade física orientada, estratégias nutricionais e acompanhamento individualizado, e não apenas em intervenções localizadas.

Um dado relevante é que o Consenso Brasileiro de Lipedema, publicado em 2025, destacou prevalência estimada de 12,3% na população feminina adulta no Brasil, além de reforçar a complexidade do diagnóstico e a necessidade de ampliar o reconhecimento da doença entre profissionais de saúde e pacientes. O mesmo consenso ressalta que a abordagem conservadora e multidisciplinar tem papel central no tratamento, inclusive para reduzir estigma, dor, limitação física e sofrimento emocional associados ao quadro.

Segundo o Dr. Darezzo, insistir apenas em soluções paliativas pode frustrar a paciente e atrasar o controle real da doença. “Se o paciente não resolver esse desequilíbrio hormonal e a inflamação sistêmica que estão por trás do quadro, o lipedema continuará causando desconforto, dor e vergonha. O tratamento eficaz é aquele que atua na base, com um plano médico individualizado, e não apenas com intervenções localizadas”, conclui.

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Diante disso, o avanço no cuidado com o lipedema passa por uma mudança de visão: mais do que tentar disfarçar sinais externos, é necessário investigar os mecanismos internos que favorecem a progressão do quadro. Quando o tratamento olha para a paciente de forma ampla, com avaliação clínica, estratégia personalizada e acompanhamento contínuo, a melhora estética deixa de ser um objetivo isolado e passa a ser consequência de uma abordagem mais consistente de saúde.