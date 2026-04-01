Grupo Carburgo amplia atuação e chega a Porto Alegre

O Grupo Carburgo anunciou a inauguração de sua primeira concessionária em Porto Alegre, ampliando sua atuação no Rio Grande do Sul. A nova unidade marca a entrada da empresa na capital, após décadas de operação concentrada em cidades da Região Metropolitana, Serra e Vale do Sinos.

A concessionária está localizada na Avenida Ipiranga, nº 6400, endereço tradicional do setor automotivo na cidade. A operação passa a funcionar no local anteriormente ocupado por outra revenda da mesma bandeira, mantendo a equipe que já atuava na unidade.

Com 63 anos de atuação no mercado automotivo, o Grupo Carburgo construiu sua presença no estado por meio de uma rede de concessionárias distribuídas em municípios como Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Canoas, Gravataí, Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Ao longo desse período, a empresa passou a representar diferentes montadoras, operando atualmente com as marcas Volkswagen, Citroën, Peugeot e Kia.

A nova unidade na capital amplia a área de atuação do grupo, que passa a incluir Porto Alegre em seu conjunto de cidades atendidas. A operação integra a estrutura já existente da empresa, conectando os mercados do interior e da Região Metropolitana.

A chegada à capital ocorre dentro de um movimento de expansão da rede, com foco na ampliação da operação da marca Volkswagen e na inserção em mercados urbanos de maior porte. Nesse contexto, o diretor financeiro do grupo, Carlos Stelzer, afirma que “com essa nova loja, a operação Volkswagen aumenta em 40% o volume de vendas”, indicando o impacto esperado da nova unidade sobre os resultados da empresa.

Já o diretor comercial, Jacson Drews, ressalta que “a aquisição traz desafios, e a meta é alcançar na capital o mesmo desempenho das demais cidades onde o grupo atua”, apontando para a adaptação da operação a um novo ambiente competitivo. A presença em Porto Alegre, segundo o fundador Heinz Drews, já fazia parte do planejamento da empresa ao longo de sua trajetória, o que insere a inauguração em uma estratégia de expansão de longo prazo.

A abertura da nova concessionária ocorre em um contexto de retomada gradual do mercado automotivo brasileiro. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, divulgados em janeiro de 2026, apontam que as vendas de automóveis e comerciais leves cresceram 2,58% em 2025, totalizando aproximadamente 2,54 milhões de unidades comercializadas no país.

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Esse cenário tem sido acompanhado por ajustes nas estratégias de distribuição e na presença física das concessionárias, com foco em centros urbanos que concentram maior densidade populacional e demanda por veículos. A entrada do Grupo Carburgo em Porto Alegre se insere nesse movimento de reorganização e expansão das redes de venda no setor. Com a nova unidade, a empresa amplia sua operação no estado, consolidando a atuação em diferentes regiões do Rio Grande do Sul e expandindo sua cobertura geográfica no mercado automotivo.