Planner digital aposta em autoconhecimento

A Editora Garden anuncia o lançamento do Ser Planner Digital, um aplicativo que reúne ferramentas de autoconhecimento e monitoramento emocional em um ambiente digital. Edisiane Martins, criadora do Ser Planner e diretora da Editora Garden, afirma que a versão digital surgiu a partir de uma demanda natural do público e da evolução na forma como as pessoas organizam a rotina.

O Ser Planner físico já vinha sendo bem recebido por integrar planejamento a ferramentas de autoconhecimento, o que evidenciou a oportunidade de levar a mesma metodologia para um ambiente mais acessível e presente no dia a dia.

“Muitas pessoas desejam ter esse suporte no celular, com praticidade para registrar emoções, reflexões e compromissos em tempo real. Além disso, também observamos que existe um público mais jovem, que já está muito adaptado ao uso digital e que se conecta melhor com recursos em aplicativo”, explica a fundadora.

Para esse público, o aplicativo pode se apresentar como uma ferramenta mais funcional e integrada à rotina, ao permitir acesso em qualquer lugar e o registro imediato de informações. A versão digital busca ampliar o alcance da proposta do Ser Planner, mantendo a essência do formato físico, mas adaptando a experiência à rotina contemporânea.

Funcionalidades e acompanhamento emocional

Entre as funcionalidades disponíveis está o Balanço Emocional, que permite o registro diário dos sentimentos e a geração de um resumo mensal. “Isso pode ajudar a identificar padrões emocionais que passam muitas vezes despercebidos na correria da rotina”, acrescenta a criadora.

A Escrita Terapêutica Digital, por sua vez, oferece um espaço contínuo para o registro de pensamentos, reflexões e acontecimentos importantes, criando um histórico pessoal organizado por dia e passível de consulta ao longo do tempo.

Outro recurso apontado pela criadora é o envio semanal de um propósito, sempre às segundas-feiras, contribuindo para um início de semana mais direcionado. “O aplicativo também permite registrar a gratidão diariamente, com organização por data, o que fortalece a constância e o acompanhamento pessoal”, analisa.

As ferramentas foram desenvolvidas para operar de forma integrada, oferecendo uma visão mais ampla da rotina. Na prática, o usuário não se limita ao acompanhamento de compromissos, mas passa a observar padrões de comportamento, a consistência de hábitos e os impactos de diferentes fases sobre a saúde emocional.

“Para quem faz terapia, isso pode ser especialmente útil, porque o usuário pode levar seus registros emocionais, reflexões e anotações para as sessões, facilitando o aprofundamento de temas que surgiram ao longo da semana”, observa.

Público e aplicabilidade

O Ser Planner Digital é indicado para pessoas que desejam organizar melhor a rotina e, ao mesmo tempo, acompanhar aspectos relevantes da vida pessoal, emocional e comportamental. A ferramenta pode ser utilizada na rotina de estudantes, profissionais, pessoas em processo de mudança e também para quem já faz terapia e busca registrar suas percepções.

Mesmo assim, a criadora ressalta que o aplicativo não é restrito a um único perfil, tendo sido desenvolvido para o público em geral, especialmente para quem valoriza organização, acompanhamento de metas, registro de hábitos e ferramentas de autoconhecimento. “Pessoas que gostam de planejar, mas sentem falta de um sistema mais completo, podem se beneficiar da metodologia”, completa.

Expansão da proposta e objetivos

No curto prazo, a Editora Garden espera que o aplicativo contribua para centralizar a organização da rotina e estimular maior constância nos registros pessoais. Já a longo prazo, o objetivo é promover a construção de um histórico consistente de acompanhamento.

“Nosso objetivo é que o Ser Planner Digital funcione como uma ferramenta de acompanhamento contínuo, em que o usuário não apenas organiza tarefas, mas também consegue visualizar sua própria trajetória com mais estrutura”, ressalta.

Para a Editora Garden, o Ser Planner Digital representa uma ampliação natural da proposta da marca. O trabalho da marca sempre esteve voltado ao desenvolvimento de produtos que auxiliem na organização, na reflexão e no acompanhamento do desenvolvimento pessoal de forma prática e estruturada.

Ao adaptar a metodologia para o formato de aplicativo, a editora deseja ampliar a presença desse suporte na rotina dos usuários e reforçar o compromisso de desenvolver soluções que integrem planejamento, desenvolvimento pessoal e acompanhamento contínuo, em formatos compatíveis com diferentes estilos de vida.

“Esse lançamento é uma forma de expandir a proposta do Ser Planner sem perder a essência do projeto, oferecendo agora uma alternativa digital para quem busca um recurso recorrente e integrado ao dia a dia”, conclui Martins.

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Para mais informações, basta acessar: https://serplanner.com?