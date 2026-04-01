Master Milhas projeta expansão e cria braço educacional

O ano era 2011 quando, motivado por sua paixão por informática e pela vontade de empreender, Yuri Machado resolveu abrir a Master Milhas, plataforma de compra de milhas aéreas nacionais e internacionais. Com recursos próprios e sem investidores externos, ele desenvolveu um negócio no qual pessoas que têm pontos no cartão ou em programa de fidelidade podem vender as milhas. O empresário descobriu um novo mercado que era capaz de gerar economia de até 60% na emissão de passagens aéreas.

Em 2013, com a chegada do amigo e sócio João Filho, a Master Milhas saiu do home office e ganhou uma sede física em Itaúna (MG), cidade de 103 mil habitantes a cerca de 80 quilômetros de Belo Horizonte (MG). Em 2017, a empresa passou por dificuldades durante seu processo de reestruturação e, com a pandemia de covid-19, iniciada em 2020, o negócio teve que enfrentar mais um cenário desfavorável, com queda no número de passageiros e de voos por todo o mundo.

O período forçou a Master Milhas a passar por mudanças. A empresa voltou ao modelo home office, retornando novamente com sede física apenas em 2022, quando a vacinação já havia sido iniciada e a pandemia estava em uma fase menos crítica. “De lá para cá, a empresa cresceu. Em 2025, investimos em um novo site, no aprimoramento da operação e em estratégias digitais. Hoje, a Master Milhas já comprou mais de 2,5 bilhões de milhas e a meta é dobrar a estrutura e os resultados em 2026”, afirma Machado.

Segundo ele, há uma grande demanda de pessoas que procuram uma empresa confiável para realizar pagamentos, especialmente porque alguns sites deixaram de honrar seus compromissos com os clientes. A Master Milhas quer se tornar a opção mais segura para quem deseja vender suas milhas, oferecendo pagamento à vista ou após a emissão.



De acordo com a análise da plataforma, os interessados em vender geralmente são pessoas que acumulam pontos em cartões de crédito ou milhas em programas de fidelidade, mas que não têm planos imediatos de viagem. Para essas pessoas, transformar pontos e milhas em dinheiro pode ser uma forma prática de aproveitar seus benefícios para outras finalidades.



“O cliente acessa o site, realiza uma cotação e recebe uma proposta personalizada na hora. Caso decida seguir com a operação, o cliente faz o cadastro no site e consegue acompanhar o status da venda em tempo real. A funcionalidade principal é que o pagamento é feito à vista. Na modalidade à vista, recebe antecipado antes da utilização. Temos também a modalidade após a emissão; a cada emissão feita, recebe no mesmo dia com uma rentabilidade maior. Não trabalhamos com agendamentos e pagamentos futuros”, detalha Machado.



Os programas de fidelidade vêm crescendo no país, lembra o empresário. No primeiro trimestre do ano, os brasileiros acumularam 225 bilhões de pontos e milhas, número 16% maior em comparação ao mesmo período de 2024. O dado, que não se restringe apenas às passagens de avião, é da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF). A entidade tem, entre seus membros, os programas de fidelidade das três principais companhias aéreas do Brasil.

Outro número que evidencia o bom momento do setor é o de maior movimento nos aeroportos brasileiros: no total, foram 73,4 milhões de passageiros de janeiro a julho deste ano. Trata-se de um aumento de 9,6% em relação ao mesmo período de 2024, segundo levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos a partir de dados estatísticos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Diante desse cenário positivo, Yuri Machado diz que a Master Milhas investe constantemente em tecnologia para melhorar a experiência do usuário e busca oferecer valores considerados competitivos pelas milhas, além de aprimorar o atendimento. Ele comenta que o cliente quer, acima de tudo, ser bem atendido e receber os valores negociados. Por isso, outra característica da empresa é não trabalhar com promessas de pagamentos futuros ou agendados.

O empresário revela, ainda, os planos de expansão para os próximos anos. “Planejamos aumentar ainda mais o faturamento em 2026 e estamos criando um braço educacional da Master Milhas: a Faculdade das Milhas, para quem quer aprender do zero ao avançado sobre milhas, como se fosse uma faculdade online”, conta.

Para 2027, o plano é abrir uma filial em Belo Horizonte, por questões estratégicas. “Nosso objetivo é continuar crescendo e consolidando a Master Milhas como referência nacional quando o assunto é milhas aéreas. Queremos mostrar que é possível empreender com seriedade, tecnologia e confiança. Seguiremos trazendo novidades para o mercado e buscando ser uma marca em que as pessoas possam confiar na hora de vender suas milhas”, conclui Machado.

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Para saber mais, basta acessar o site da Master Milhas: https://mastermilhas.com.br/