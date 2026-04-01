Busca com IA já altera pesquisa de fornecedores industriais

A forma como compradores B2B pesquisam fornecedores industriais começa a mudar com o avanço da inteligência artificial (IA) aplicada à busca. Em vez de depender apenas de pesquisas tradicionais, parte desses profissionais já utiliza ferramentas conversacionais e mecanismos generativos para entender categorias, comparar soluções, levantar critérios técnicos e identificar empresas com maior aderência ao que procuram.

Esse movimento ganha relevância em mercados industriais porque a decisão costuma envolver processos mais longos, múltiplos influenciadores e uma necessidade maior de validação técnica antes do contato comercial. Em vez de iniciar a conversa com um fornecedor para só então aprender sobre o mercado, o comprador passa a chegar com filtros mais definidos e expectativas mais claras sobre aplicação, diferenciais, segmentos atendidos e capacidade de entrega.

Dados recentes da Forrester indicam que 94% dos compradores B2B já usam IA em seu processo de compra. No mesmo contexto, a consultoria afirma que busca generativa e pesquisa conversacional passaram a ocupar um papel mais relevante como fonte de informação ao longo da jornada. Já a Wynter registrou que 91% dos compradores chegam à reunião comercial já familiarizados com o fornecedor, enquanto a 6sense informou que 81% deles já têm um fornecedor preferido antes mesmo do primeiro contato com vendas.

Os dados publicados por essas consultorias mostram que parte importante da pesquisa e da formação de preferência ocorre antes da abordagem comercial. Nesse contexto, a presença digital do fornecedor passa a ter peso maior na etapa inicial de descoberta. Informações pouco específicas, páginas genéricas e baixa clareza sobre aplicações, contextos de uso e diferenciais técnicos podem reduzir a capacidade de uma empresa ser compreendida com rapidez durante essa fase da jornada.

Segundo Roberto Monticelli, da Rudek Wydra, esse efeito é ainda mais sensível em segmentos industriais, nos quais o comprador procura reduzir risco antes de avançar na conversa. “Na indústria, o processo de pesquisa costuma ser mais criterioso. Quando a empresa não consegue comunicar com clareza o que faz, para quem faz e em que contexto entrega valor, ela pode ficar fora da consideração inicial”, afirma.

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Com a ampliação do uso de IA na busca, empresas industriais passam a depender ainda mais de informações digitais claras, consistentes e tecnicamente compreensíveis em diferentes ambientes de descoberta. Nesse cenário, a forma como a empresa apresenta sua atuação, seus diferenciais e seus contextos de aplicação tende a influenciar sua presença nas etapas iniciais da pesquisa.